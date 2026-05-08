Agri Research and Teaching Center inaugurato al Campus Bio-Medico: un nuovo hub agro-biotech per One Health ed economia circolare

Con l’inaugurazione dell’Agri Research and Teaching Center al Campus Bio-Medico, prende forma un nuovo polo avanzato per l’innovazione agro-biotech, pensato come ponte tra università, imprese e istituzioni. Il centro si propone come un hub europeo di riferimento nell’ambito One Health, capace di coniugare ricerca, applicazione e impatto reale sui sistemi produttivi, sull’ambiente e sulla società. A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è stata Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, intervenuta al Campus Bio-Medico in occasione dell’inaugurazione dell’Agri Research and Teaching Center. Nel suo intervento, Siclari ha collegato il progetto a una visione ampia di futuro, fondata sulla responsabilità ambientale e sull’innovazione al servizio delle persone e del pianeta.

“Con l’inaugurazione dell’Agri Research and Teaching Center apriamo la strada a un’idea di futuro fondata su sostenibilità, innovazione e tutela delle risorse. Viviamo in un mondo interconnesso. Ambiente, uomo e sistemi produttivi sono legati da un filo unico. È il paradigma One Health, che qui diventa metodo di lavoro quotidiano. In questo Center, ricerca, didattica e produzione si incontrano per promuovere concretamente i principi dell’economia circolare: dal recupero degli scarti agricoli al riutilizzo delle risorse, fino alla lotta contro lo spreco alimentare. Per questo il Center fa propri i valori della campagna ‘Facciamo Circolare realizzata da ISPRA in collaborazione e con il finanziamento del MIMIT’, con l’obiettivo di trasformare idee e buone pratiche in opportunità concrete per le persone e per il pianeta”.

One Health come metodo di lavoro quotidiano

Il nuovo Agri Research and Teaching Center si inserisce pienamente nel paradigma One Health, una prospettiva che riconosce l’interdipendenza tra ambiente, salute umana e sistemi produttivi. Nel contesto del Campus Bio-Medico, questo approccio non resta un principio teorico, ma diventa un vero metodo operativo, orientato a tradurre la conoscenza scientifica in soluzioni concrete.

L’idea centrale è che la sostenibilità non possa essere affrontata per compartimenti separati. La gestione delle risorse, la qualità dei processi agricoli, la riduzione dello spreco alimentare e il recupero degli scarti sono elementi di un unico sistema. È su questo terreno che il Center intende costruire un modello di lavoro integrato, capace di generare benefici sia per le filiere produttive sia per l’ambiente.

Economia circolare e recupero degli scarti agricoli

Uno degli assi principali del progetto riguarda la promozione dell’economia circolare. Nel Center, ricerca, didattica e produzione vengono chiamate a collaborare per trasformare gli scarti agricoli in nuove opportunità, favorire il riutilizzo delle risorse e contrastare in modo concreto la dispersione di valore lungo le filiere.

Il recupero degli scarti agricoli, il riuso delle materie e la lotta contro lo spreco alimentare sono indicati come ambiti chiave dell’attività del nuovo polo. L’obiettivo è contribuire a un modello produttivo più efficiente, in cui le risorse vengano valorizzate e reinserite nei processi, riducendo l’impatto ambientale e rafforzando la sostenibilità complessiva del sistema agroalimentare.

Il legame con la campagna Facciamo Circolare

L’iniziativa si collega anche ai valori della campagna Facciamo Circolare, realizzata da ISPRA in collaborazione e con il finanziamento del MIMIT. Il riferimento, richiamato da Maria Siclari nel suo intervento, evidenzia la volontà di trasformare principi, idee e buone pratiche in azioni capaci di produrre effetti concreti.

In questa prospettiva, l’Agri Research and Teaching Center diventa uno spazio in cui i temi della sostenibilità ambientale, dell’innovazione agricola e dell’economia circolare possono essere sviluppati in modo operativo, con il coinvolgimento di competenze diverse e con un’attenzione diretta all’impatto sulle persone e sul pianeta.

Un ponte tra università, imprese e istituzioni

Il Center nasce come infrastruttura avanzata per favorire il dialogo tra università, imprese e istituzioni. Questa funzione di ponte è uno degli elementi centrali del progetto, perché permette di connettere la produzione di conoscenza con le esigenze dei territori, dei sistemi produttivi e delle politiche pubbliche.

Nel nuovo hub agro-biotech europeo, l’innovazione non viene presentata come un obiettivo astratto, ma come uno strumento per affrontare questioni concrete: la tutela delle risorse, l’uso efficiente dei materiali, la riduzione degli sprechi, la valorizzazione degli scarti e la costruzione di filiere più resilienti. È in questo intreccio tra ricerca e applicazione che il Center punta a produrre un impatto reale.

Un hub europeo per ricerca, applicazione e impatto reale

L’Agri Research and Teaching Center si candida dunque a essere un punto di riferimento europeo nell’ambito agro-biotech e One Health. La sua missione è coniugare ricerca, formazione e produzione, creando un ambiente in cui l’innovazione possa essere sperimentata, insegnata e applicata.

L’inaugurazione al Campus Bio-Medico segna l’avvio di un percorso che mette al centro la sostenibilità, la tutela delle risorse, l’economia circolare e il contrasto allo spreco alimentare. Un progetto che, nelle parole di ISPRA, punta a trasformare idee e buone pratiche in opportunità concrete per le persone e per il pianeta.