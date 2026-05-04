Air India riduce quasi 100 voli a causa dell’aumento del carburante e delle restrizioni sullo spazio aereo

Air India, una delle principali compagnie aeree indiane, si trova ad affrontare una situazione economica sempre più difficile, che l’ha portata a decidere di ridurre il numero di voli per i mesi di giugno e luglio. La decisione arriva in risposta all’aumento del prezzo del jet fuel e alle crescenti restrizioni sullo spazio aereo che rendono sempre più costose alcune delle rotte internazionali. La compagnia, che opera circa 1.100 voli quotidiani, si vedrà costretta a ridurre alcune delle sue destinazioni verso l’Europa, il Nord America, l’Australia e Singapore.

Un impatto inevitabile sulle rotte internazionali

Il CEO di Air India, Campbell Wilson, ha comunicato ai dipendenti che l’azienda ha già intrapreso alcune azioni correttive a partire da aprile e maggio, riducendo gradualmente le operazioni su alcune rotte internazionali. Tuttavia, con l’aggravarsi della situazione, l’azienda è stata costretta a prendere ulteriori misure drastiche. “Le condizioni sono peggiorate, e questo ci obbliga a ridurre ancora di più le operazioni nelle rotte internazionali a partire da giugno e luglio”, ha dichiarato Wilson. La compagnia aveva già fatto dei tagli a breve termine a causa della fluttuazione dei prezzi del carburante, ma ora la situazione è diventata insostenibile per diverse tratte a lunga distanza.

Le difficoltà dovute al jet fuel

L’aumento del costo del jet fuel è uno dei fattori principali che ha portato Air India a ridurre il numero di voli. Questo carburante, che rappresenta una delle spese più ingenti per le compagnie aeree, ha subito un’impennata dei prezzi che ha reso insostenibili alcune rotte internazionali, soprattutto quelle a lungo raggio. Le rotte verso l’Europa e il Nord America sono particolarmente colpite, con il carburante che rappresenta una fetta crescente dei costi operativi. Il mercato del carburante, influenzato dalle dinamiche internazionali e dalla crescente domanda, ha visto un incremento dei prezzi che sta mettendo sotto pressione non solo Air India ma anche altre compagnie aeree.

Restrizioni sullo spazio aereo e sfide operative

Oltre all’aumento del carburante, le restrizioni sullo spazio aereo sono diventate un ulteriore ostacolo per la compagnia. Le limitazioni e la gestione del traffico aereo internazionale, che sono diventate più severe durante il periodo post-pandemia, hanno comportato costi e difficoltà operative aggiuntive. Queste restrizioni, combinate con la situazione economica instabile, hanno reso alcune tratte internazionali non più redditizie. Wilson ha inoltre spiegato che le rotte verso l’Australia e Singapore non sono più vantaggiose in termini economici a causa delle nuove politiche di spazio aereo e delle difficoltà logistiche.

Il piano di recupero e le prospettive future

Nonostante la situazione difficile, Air India sta cercando di ottimizzare il suo piano operativo per recuperare da questa fase di incertezze economiche. La compagnia sta pianificando una revisione delle sue operazioni a breve termine e a lungo termine per trovare soluzioni che possano ridurre l’impatto economico di questi tagli. Wilson ha sottolineato che, sebbene questi tagli siano necessari, la compagnia è determinata a mantenere la qualità del servizio e a minimizzare il più possibile i disagi per i passeggeri.

“Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per ridurre l’impatto sui nostri passeggeri, ma le circostanze ci obbligano a fare scelte difficili. Nonostante tutto, siamo impegnati a garantire che Air India continui a crescere in un futuro prossimo”, ha concluso il CEO.

Impatto sul settore

Le difficoltà di Air India sono solo un esempio delle sfide più ampie che molte compagnie aeree stanno affrontando a causa dell’aumento dei costi operativi, delle incertezze economiche globali e delle restrizioni post-pandemia. Mentre molte altre aziende del settore stanno cercando di affrontare problematiche simili, è probabile che queste difficoltà possano persistere anche nei prossimi mesi. Il taglio di quasi 100 voli da parte di Air India rappresenta una mossa strategica necessaria per mantenere la stabilità finanziaria della compagnia, ma lascia comunque aperta la possibilità di ulteriori difficoltà per il settore aereo indiano.