Al Parco Zoo Falconara arriva il binturong, l’orso-gatto dal profumo di popcorn | VIDEO

Un nuovo e curioso abitante arriva al Parco Zoo Falconara. Si chiama Sankgu, ha 2 anni, proviene da uno zoo francese e appartiene a una specie tanto rara quanto affascinante: il binturong (Arctictis binturong), conosciuto anche come “orso-gatto”. Da sabato 9 maggio sarà il protagonista della nuova area dedicata alle foreste tropicali del parco marchigiano, dove presto sarà affiancato da una compagna. Con il corpo massiccio, il muso da felino e un caratteristico odore che ricorda i popcorn, il binturong è uno degli animali più insoliti del Sud/Est asiatico. Vive nelle foreste umide di India nordorientale, Thailandia, Malesia, Indonesia e Filippine ed è ancora poco conosciuto dal grande pubblico.

Di colore nero-grigiastro, può superare il metro di lunghezza e raggiungere i 15 kg di peso. Le sue zampe robuste e la lunga coda prensile – una rarità tra i carnivori – gli permettono di muoversi agilmente tra i rami, utilizzando la coda come un vero “quinto arto”. Animale prevalentemente notturno e solitario, il binturong comunica attraverso vocalizzi e marcature olfattive: il particolare aroma simile ai popcorn deriva infatti da una sostanza presente nella sua urina. La sua dieta è composta soprattutto da frutta, caratteristica che lo rende prezioso per l’ecosistema forestale grazie alla dispersione dei semi e al contributo alla rigenerazione della vegetazione. Inserito nella Lista Rossa IUCN tra le specie “vulnerabili”, il binturong è minacciato dalla distruzione dell’habitat, dalla deforestazione e dal commercio illegale.

“Il binturong è ancora poco studiato in natura, ma svolge un ruolo fondamentale per l’equilibrio delle foreste tropicali – dichiara Gioia Gaiot, biologa e responsabile staff didattico scientifico del Parco – Il suo arrivo ci permette di far conoscere al pubblico una specie affascinante e rara, gli ambienti in cui vive e l’importanza di proteggerli“. Con questo nuovo progetto dedicato al Sud/Est asiatico, il parco amplia il proprio percorso educativo già avviato con l’area delle foreste africane, che ospita anche okapi e guereza. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza immersiva e interattiva capace di raccontare la biodiversità di ecosistemi lontani e fragili.

L’inaugurazione del nuovo reparto coincide inoltre con il World Binturong Day, celebrato ogni anno il secondo sabato di maggio per promuovere la conoscenza e la conservazione della specie. Il Parco Zoo Falconara è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19:30, con biglietteria attiva fino alle 18.