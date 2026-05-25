Al via il monitoraggio scientifico degli alberi storici del Parco dell’Appia Antica

In occasione della Giornata Europea dei Parchi, celebrata il 24 maggio 2026, il Parco Regionale dell’Appia Antica e la startup altoatesina Plantvoice hanno dato vita a un ambizioso progetto di monitoraggio scientifico. L’iniziativa si concentra sugli alberi storici del Bosco Sacro, un polmone verde situato nella Valle della Caffarella e incastonato in un territorio riconosciuto Patrimonio UNESCO a partire dal 2024. Attraverso una tecnologia brevettata per l’analisi in tempo reale della linfa, i sensori installati forniranno per 12 mesi una fotografia continua dello stato di salute dei preziosi esemplari arborei. I dispositivi hanno già iniziato a trasmettere i primissimi segnali fisiologici, mentre i risultati iniziali sulla salute delle piante saranno condivisi tramite la piattaforma dedicata tra circa 1 mese, segnando un passo cruciale per la conservazione attiva e per la salvaguardia di un ecosistema inestimabile.

Il patrimonio inestimabile della Valle della Caffarella

L’area protetta si estende per oltre 4500 ettari, dove la natura si fonde con la storia da ben 2300 anni lungo l’antico tracciato romano della Regina Viarum. Tra pascoli, corsi d’acqua e antiche cisterne romane, spiccano alberi di eccezionale valore, come pioppi centenari, un oliveto con esemplari di 250 o 300 anni, olmi, bagolari e il famoso leccio secolare. Il Bosco Sacro ospita un nucleo di 120 lecci, alcuni dei quali superano i 250 anni di età, immersi in un’atmosfera sospesa e silenziata vicino al Ninfeo di Egeria.

L’operazione rientra nel cartellone di eventi culturali presentato a gennaio 2026. L’importanza dell’intervento è stata ribadita da Fabrizio Molina, Commissario Straordinario del Parco Regionale dell’Appia Antica: “Abbiamo scelto di investire in questo progetto perché crediamo che la salvaguardia dell’ambiente debba fondarsi su conoscenza, responsabilità e capacità di ascolto. I sensori installati sugli alberi ci permetteranno di monitorarne lo stato di salute in modo continuo e scientificamente rigoroso, trasformando la prevenzione in uno strumento concreto di tutela. Il coinvolgimento di Plantvoice nasce proprio da questa visione: dare una “voce” agli alberi significa renderli protagonisti attivi del processo di conservazione. Attraverso la loro tecnologia, possiamo interpretare segnali che altrimenti resterebbero invisibili, intervenendo tempestivamente e in maniera mirata”.

La lotta contro la scomparsa del verde urbano

La data del 24 maggio richiama l’istituzione del primo parco nazionale europeo in Svezia nel 1909. Oggi, la difesa del verde è un tema quanto mai critico. Secondo i dati FAO, le aree urbane in Europa hanno perso oltre 290mila ettari di verde pubblico negli ultimi 10 anni, e l’Italia risulta tra i Paesi più colpiti. Nel corso del 2024, numerose città italiane hanno assistito a proteste contro la riduzione del patrimonio arboreo per far spazio a infrastrutture edilizie o parcheggi interrati, da Milano a Torino fino a Mestre. L’Appia Antica rappresenta in questo complesso panorama un’eccezione virtuosa, avendo resistito alle pressioni dell’edilizia grazie al suo status. L’incontro tra l’ecosistema protetto e l’innovazione tecnologica diventa quindi un simbolo di tutela attiva e moderna.

Una tecnologia al servizio della trasparenza

I dispositivi sviluppati dalla startup si presentano come innesti intelligenti che si inseriscono nelle piante senza causare alcun danno, raccogliendo parametri inviati poi a una piattaforma cloud basata sull’intelligenza artificiale. In questo modo è possibile quantificare l’assorbimento di anidride carbonica, calcolare l’impronta carbonica dell’area e identificare precocemente lo stress idrico, nutrizionale o le eventuali patologie.

Matteo Beccatelli, CEO e co-founder di Plantvoice, spiega la filosofia del progetto, giunto alla sua seconda esperienza nel verde pubblico dopo l’installazione a Villa Erba per Orticolario 2025: “Abbiamo sempre immaginato la tecnologia come un ponte tra esseri umani e mondo vegetale. A Roma, lungo la Via Appia che per 2mila anni ha connesso culture e civiltà, i nostri sensori contribuiranno a connettere presente e futuro, dati e bellezza, scienza e cura ambientale”.

L’oggettività dei parametri raccolti nei 12 mesi di analisi rappresenta anche una garanzia democratica contro la gestione emotiva o arbitraria del territorio. Come conclude lo stesso Beccatelli: “Quando un albero viene definito ‘malato’ o ‘pericoloso’ senza dati oggettivi verificabili, si apre la strada a scelte arbitrarie. I nostri sensori forniscono invece una fotografia fisiologica precisa: possiamo dire se una pianta è realmente in sofferenza o se invece è vitale e produttiva. Questo trasforma il dibattito pubblico da emotivo a razionale, dando ai cittadini e alle amministrazioni strumenti concreti per prendere decisioni informate”.