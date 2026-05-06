Alaska, forte scossa di terremoto alle Aleutine: epicentro vicino alle Isole Rat | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto si è verificata nell’arcipelago delle Aleutine, in Alaska, alle 5:15 locali (le 16:15 italiane) di oggi, mercoledì 6 maggio. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.8 con epicentro individuato in mare, nei pressi delle Isole Rat, precisamente 235km ad est-sudest di Attu Station. L’evento è avvenuto ad una profondità di 5km: si è trattato, dunque, di una scossa molto superficiale. Non sono noti, al momento, danni a persone o cose.

Perché l’arcipelago dell’Alaska è una delle aree più sismiche del pianeta

La forte scossa di terremoto registrata oggi nell’arcipelago delle Aleutine non rappresenta un episodio isolato, ma l’ennesima manifestazione dell’impressionante attività geologica che caratterizza questa remota fascia dell’Alaska. Il sisma, di magnitudo 5.8, ha colpito il settore delle Isole Rat, con epicentro in mare e una profondità molto superficiale, appena 5 chilometri, una caratteristica che spesso rende i terremoti più percepibili e potenzialmente più energetici in superficie.

Le Aleutine formano una lunga catena di isole vulcaniche che si estende per oltre 1.900 chilometri tra l’Alaska e la Kamčatka russa, segnando uno dei punti più dinamici dell’intero “Anello di Fuoco del Pacifico”, la gigantesca cintura sismica che circonda l’oceano Pacifico e concentra circa il 75% dei vulcani attivi del mondo e la maggior parte dei grandi terremoti terrestri.

La collisione tra placche che genera terremoti giganteschi

Per capire perché questa regione tremi continuamente bisogna immaginare due enormi zolle della crosta terrestre che si scontrano lentamente ma incessantemente. Nelle Aleutine, la placca pacifica scivola sotto la placca nordamericana attraverso un processo chiamato subduzione. È proprio questo movimento, lento su scala umana ma gigantesco su scala geologica, ad accumulare enormi quantità di energia nel sottosuolo.

Quando la tensione accumulata supera il limite di resistenza delle rocce, la faglia si rompe improvvisamente e libera energia sotto forma di onde sismiche. È il terremoto. In quest’area, però, la subduzione è particolarmente intensa e antica, motivo per cui le Aleutine producono con regolarità scosse anche superiori a magnitudo 7 o 8.

Le Isole Rat, dove è avvenuto il terremoto odierno, sono considerate uno dei segmenti più attivi dell’intero arco aleutino. Si tratta di isole vulcaniche disabitate, battute da tempeste oceaniche e immerse in un ambiente estremamente ostile, ma dal punto di vista geologico rappresentano un vero laboratorio naturale della dinamica terrestre.

Una regione dove i terremoti sono quasi quotidiani

Nelle Aleutine i sismografi registrano continuamente terremoti di bassa e media intensità. Molti non vengono nemmeno percepiti dagli esseri umani a causa della scarsissima popolazione locale, ma dal punto di vista scientifico costituiscono segnali fondamentali dell’evoluzione delle faglie profonde.

Negli ultimi mesi l’area delle Rat Islands è stata interessata da diverse scosse importanti. A gennaio 2026 un terremoto di magnitudo 6.1 aveva già colpito la stessa regione, seguito a marzo da un evento di magnitudo 6.4.

Questa sequenza conferma come il settore occidentale delle Aleutine sia in una fase di forte attività sismica. Gli studiosi monitorano costantemente la zona anche perché terremoti superficiali in mare possono talvolta generare tsunami, soprattutto quando coinvolgono movimenti verticali del fondale oceanico.

Il gigantesco terremoto del 1965: uno dei più forti mai registrati

Quando si parla delle Isole Rat è impossibile non ricordare il colossale terremoto del 4 febbraio 1965, uno dei più potenti della storia moderna. Quel sisma raggiunse magnitudo 8.7 e sprigionò un’energia immensa. Fortunatamente la regione era quasi completamente disabitata e non si registrarono vittime, ma il terremoto generò uno tsunami che attraversò il Pacifico e venne rilevato fino al Giappone. Le onde più alte colpirono l’isola di Shemya, provocando danni limitati ma dimostrando il potenziale distruttivo della regione aleutina.

Quel terremoto rappresentò uno spartiacque nella sismologia moderna perché contribuì a migliorare la comprensione dei cosiddetti megathrust earthquakes, i giganteschi terremoti da subduzione responsabili dei più devastanti tsunami del pianeta.

Il terremoto del 1946 e la nascita dell’allerta tsunami nel Pacifico

Ancora più drammatico fu il terremoto delle Aleutine del 1946, considerato uno degli eventi più importanti nella storia della prevenzione tsunami. Il sisma, stimato tra magnitudo 8.5 e 9, generò onde anomale devastanti che attraversarono tutto il Pacifico. Nelle Hawaii lo tsunami provocò centinaia di vittime, devastando soprattutto la città di Hilo. La tragedia mostrò quanto un terremoto avvenuto in una remota regione dell’Alaska potesse avere conseguenze a migliaia di chilometri di distanza. Fu proprio dopo quel disastro che venne creato il Pacific Tsunami Warning Center, il sistema internazionale di allerta tsunami ancora oggi operativo.

Perché i terremoti superficiali fanno così paura

La scossa di oggi ha avuto una profondità di appena 5 chilometri. In sismologia questa è considerata una profondità estremamente ridotta. I terremoti superficiali tendono infatti a trasferire più energia verso la superficie rispetto ai sismi profondi, che disperdono parte delle onde durante il tragitto nel sottosuolo.

Anche una magnitudo non eccezionale come 5.8 può quindi risultare molto intensa localmente se il terremoto è superficiale. Nel caso delle Aleutine il rischio per la popolazione resta limitato proprio a causa della scarsissima presenza umana, ma dal punto di vista geologico questi eventi vengono osservati con enorme attenzione perché aiutano a comprendere l’evoluzione delle grandi faglie del Pacifico settentrionale.

Un laboratorio naturale per comprendere la Terra

Le Aleutine rimangono oggi una delle aree più studiate dai sismologi di tutto il mondo. Qui la Terra mostra in modo quasi “visibile” le forze profonde che modellano il pianeta: subduzione, vulcanismo, terremoti e tsunami convivono in un equilibrio dinamico impressionante.

Ogni nuova scossa, compresa quella di oggi nelle Isole Rat, aggiunge dati preziosi per comprendere meglio il comportamento delle faglie oceaniche e migliorare i sistemi di allerta globale. In una regione quasi priva di grandi città, la natura continua così a offrire agli scienziati una finestra privilegiata sui meccanismi più potenti del nostro pianeta.