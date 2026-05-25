Allerta Caldo, arriva il primo bollettino del Ministero: domani 12 città con bollino arancione

Il primo bollettino sulle ondate di calore della stagione, elaborato dal Ministero della Salute, prevede 12 bollini arancioni per la giornata di domani, martedì 26 maggio. Le città interessate sono tutte del Centro-Nord, a causa della forte ondata di caldo che sta interessando l’Europa e questa parte del territorio italiano, e sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Per la giornata di mercoledì 27, a questi si aggiungono altri 3 bollini arancioni, ossia Latina, Milano e Verona.

Il sistema di allerta prevede 4 livelli di rischio: dal livello 0 (verde), che indica assenza di criticità, al livello 3 (rosso), che segnala un’ondata di calore in atto, con condizioni di rischio elevato e persistenti per almeno tre giorni consecutivi. I livelli intermedi indicano rispettivamente situazioni di pre-allerta e condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose per la salute, soprattutto per anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza. Il monitoraggio riguarda 27 città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna e Palermo, e consente di valutare quotidianamente le condizioni meteo-climatiche a rischio nelle diverse aree urbane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: