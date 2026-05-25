Previsioni Meteo, caldo record in Italia ed Europa: l’Anticiclone Subtropicale infiamma l’ultima settimana di Maggio. Ma attenzione ai temporali

L’Europa centro-occidentale e l’Italia si trovano ad affrontare una configurazione meteorologica di stampo prettamente estivo in questo finale di primavera. Un imponente anticiclone subtropicale si è innescato direttamente dalle latitudini sahariane del Marocco e, risalendo attraverso lo stretto di Gibilterra, ha conquistato una vasta porzione del continente europeo. Questa dinamica sta già provocando giornate di fuoco da diversi giorni in questa fine di maggio 2026. L’analisi odierna, basata sulle mappe del modello matematico tedesco ICON focalizzate sulle temperature e sui geopotenziali alla quota isobarica di 850 hPa (che pubblichiamo nel corso dell’articolo), permette di tracciare un quadro previsionale dettagliato per tutta la settimana, evidenziando una fiammata di calore dalle caratteristiche eccezionali per il periodo ma accompagnata da forti contrasti termici.

L’anticiclone africano conquista l’Europa: l’avvio della fiammata di maggio

Le elaborazioni modellistiche odierne delineano l’apice della spinta dinamica della struttura di alta pressione. Tra la giornata odierna e quella di domani, l’asse principale dell’alta pressione subtropicale si posizionerà proprio sopra il cuore del continente, raggiungendo i massimi di geopotenziale tra la Francia e il Regno Unito. Questo posizionamento attiverà una fortissima compressione adiabatica verso il basso, riscaldando sensibilmente la colonna d’aria.

Le capitali europee si troveranno in prima linea in questa anomalia termica, con città come Londra e Parigi che si troveranno improvvisamente esposte al rischio concreto di toccare picchi termici di +33/34°C al suolo, valori che insidiano i record storici per il mese di maggio. Contemporaneamente, anche sull’Italia l’ondata di allerta caldo si farà sentire in modo marcato. I termometri registreranno un progressivo aumento delle temperature partendo dal settentrione, dove si prevedono punte massime fino a +35°C nell’area della pianura padana, per poi estendersi gradualmente nel corso delle ore successive anche alle regioni del Centro e del Sud.

Il ribaltone di metà settimana: freddo al Nord Europa e super caldo nel Nord/Ovest italiano

A partire da dopodomani, l’evoluzione sinottica mostrerà i primi evidenti segni di cedimento sul bordo settentrionale ed orientale del promontorio anticiclonico. Una massiccia colata di aria fredda di origine artica scenderà repentinamente verso le latitudini più basse, investendo in pieno la penisola scandinava, i paesi baltici e la Russia nord-occidentale. Questa irruzione provocherà un crollo verticale delle temperature con il ritorno di condizioni pienamente invernali e nevicate diffuse a quote pianeggianti in Estonia, Lettonia, Lituania e successivamente anche sulla Polonia, determinando inoltre un sensibile calo termico su tutta la Germania. Lo scenario italiano resterà tuttavia del tutto isolato da questo raffreddamento. Al contrario, l’avvezione calda subirà una paradossale intensificazione proprio sulle regioni occidentali del nostro Paese. La mappa termica evidenzia chiaramente come l’isoterma di +20°C ad 850 hPa andrà ad abbracciare l’area del nord/ovest, determinando un ulteriore incremento delle temperature nei bassi strati e un rinvigorimento del flusso caldo subtropicale.

Giovedì e venerdì: il Piemonte punta ai record storici di caldo

Nelle giornate successive, la ferita inferta dal flusso freddo nord-europeo provocherà un ulteriore indebolimento dell’alta pressione lungo il suo fronte orientale. Sul territorio italiano questo si tradurrà in una parziale e lieve diminuzione delle temperature che riguarderà esclusivamente il versante adriatico e le regioni meridionali, grazie a una ventilazione più settentrionale. La situazione rimarrà invece immutata sul resto del Paese, dove continuerà a persistere un gran caldo, specialmente sulle regioni settentrionali e tirreniche. L’attenzione si concentrerà in modo particolare sul Piemonte, che a causa dell’effetto combinato della massa d’aria caldissima in quota e del surriscaldamento favonico o da compressione indotto dalla barriera alpina, rischierà di registrare temperature massime al suolo vicine ai +37°C. Una simile configurazione candida ufficialmente il territorio piemontese a diventare la regione più calda d’Italia nel corso del prossimo fine settimana, portandosi al limite estremo dei propri record storici di temperatura per il mese di maggio.

Perché il caldo di maggio è diverso da quello estivo: il ruolo dell’escursione termica

Nonostante i valori termici previsti siano pienamente paragonabili a quelli di un’ondata di calore estiva, le caratteristiche intrinseche di questa fase calda presentano una sostanziale differenza rispetto ai mesi di luglio o agosto. Trattandosi ancora della tarda primavera, il terreno non ha accumulato il calore profondo tipico della stagione estiva e il soleggiamento, pur trovandosi vicino al solstizio, agisce su una massa d’aria che mantiene caratteristiche di aria fresca e secca. Questo fattore impedisce la formazione di quella sensazione di afa opprimente che caratterizza le ondate di caldo tardo-estive, evitando la genesi di una cappa asfissiante. Durante le ore notturne, il raffreddamento radiativo funziona ancora in modo ottimale, permettendo alle temperature di scendere sensibilmente. Grandi centri urbani come Milano e Torino beneficeranno di minime notturne attestate sui +18/+19°C, garantendo un clima mattutino piacevole. L’aspetto più sorprendente si registrerà nelle aree rurali pianeggianti tra Asti e Piacenza, dove le minime all’alba sono crollate fino a +13°C. Questo scenario genera un’altissima escursione termica giornaliera, con sbalzi termici termometrici vicini ai venti gradi nell’arco di pochissime ore, all’interno di giornate caratterizzate da cieli tersi, limpidi e totalmente privi di foschia.

L’ombra dei temporali distruttivi: infiltrazioni fresche e contrasti esplosivi

L’enorme quantità di calore accumulata nei bassi strati in questi giorni rappresenterà il carburante ideale per lo sviluppo di violenti moti convettivi non appena l’anticiclone mostrerà i primi segni di debolezza in quota. Le prime infiltrazioni fresche ad alta quota stanno già interagendo con la massa d’aria calda preesistente, innescando lo sviluppo di temporali pomeridiani particolarmente intensi e localizzati. Questo tipo di attività sta colpendo in queste ore le regioni del Sud, in modo specifico i rilievi e le aree interne di Calabria e Sicilia. Lo scenario muterà drasticamente a partire dalla giornata di mercoledì, quando i contrasti termici si sposteranno verso il Centro-Nord a causa dell’avvicinamento del fronte freddo europeo. Il picco dell’instabilità si toccherà durante la giornata di giovedì, quando l’energia termica accumulata in Pianura Padana entrerà in collisione con le correnti più fresche settentrionali. Questa interazione potrebbe scatenare la formazione di sistemi temporaleschi a supercella capaci di generare fenomeni distruttivi, caratterizzati da grandinate di grosse dimensioni, fortissime raffiche di vento discensionali e nubifragi localizzati, a testimonianza di una transizione stagionale sempre più esasperata dai forti contrasti termici.

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