Allerta caldo in Olanda, stop alle esercitazioni militari con armi ed esplosivi

L’allerta caldo in Europa, causata da una possente risalita dell’anticiclone subtropicale, ferma le esercitazioni dell’esercito olandese. Il Ministero della Difesa dei Paesi Bassi ha deciso, infatti, di sospendere temporaneamente tutte le attività militari nella regione della Gheldria che prevedono l’uso di armi da fuoco ed esplosivi, dopo l’innalzamento del rischio incendi boschivi al livello 2. La decisione, diffusa via social, arriva dopo settimane segnate da diversi roghi sviluppatisi proprio durante attività di addestramento in quattro poligoni militari tra la Gheldria e il Brabante Settentrionale. Il Sottosegretario alla Difesa, Gijs Tuinman Boswijk, ha annunciato una revisione delle regole per le esercitazioni in condizioni di clima secco, con nuovi protocolli attesi prima dell’estate.