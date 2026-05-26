Continua l’ondata di calore nel Regno Unito: dopo il giorno più caldo di maggio, record anche per la notte più calda

Meteo, battuto il record britannico per la temperatura minima giornaliera più alta registrata a maggio, con i +21,3°C registrati durante la notte all'aeroporto di Kenley

Non si placa l’ondata di caldo fuori stagione che sta interessando la Gran Bretagna, in particolare il sud-est dell’Inghilterra e Londra, dove ieri è stato battuto diverse volte il record di temperatura massima misurata a maggio: si è arrivati fino a +34,8°C, registrati a Kew Gardens, nel sud-ovest della capitale. Ma oggi si attende un nuovo primato a +35°C, secondo il Met Office, che ha definito come “tropicale” la notte scorsa (per notte tropicale, si intende una notte in cui la temperatura non scende al di sotto dei +20°C). “Abbiamo provvisoriamente battuto il record britannico per la temperatura minima giornaliera più alta registrata a maggio… di nuovo”, ha scritto il Met Office sui social. “Le temperature non sono scese sotto i +21,3°C durante la notte all’aeroporto di Kenley, rendendola una “notte tropicale” (non inferiore a +20°C). Incredibilmente, il record era stato battuto anche ieri”.

In un precedente post, il Met Office ricordava come la giornata di lunedì 25 maggio (che nel Paese è Bank Holiday, giorno festivo) sia stata “una giornata da record”, evidenziando: “giorno più caldo mai registrato nel Regno Unito a maggio: +34,8°C a Kew Gardens; temperatura minima giornaliera più alta mai registrata nel Regno Unito a maggio: +19,4°C all’aeroporto di Kenley (poi nuovamente battuto con +21,3°C, ndr); giorno più caldo mai registrato a maggio in Galles: +32,2°C a Hawarden; Bank Holiday più caldo mai registrato nel Regno Unito”.

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Allerte sanitarie e impatti sui trasporti

Il sud dell’Inghilterra nel pomeriggio di ieri ha fatto registrare temperature superiori a quelle di Lagos, Il Cairo, Damasco e Hanoi, con valori fino a 14°C al di sopra della media per la fine di maggio. Sono in vigore le allerte sanitarie emesse nei giorni scorsi, a fronte dei “significativi impatti” attesi sui servizi sanitari e sociali, in particolare per le ricadute sulla salute degli over 65 e delle persone con malattie croniche. Mentre la compagnia ferroviaria South Western Rail ha soppresso alcuni treni lungo le linee tra Londra e il sud-ovest dell’Inghilterra a causa del caldo e avviato revisioni dell’intera rete.

Un ragazzino di 13 anni è morto ieri dopo essere finito in difficoltà in un bacino idrico a Halifax, nel nord dell’Inghilterra, secondo quanto riferito dalla Polizia. I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere un incendio di sterpaglie che ha provocato colonne di fumo da Arthur’s Seat, la collina rocciosa che domina Edimburgo.

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