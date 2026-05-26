Continua l’ondata di calore nel Regno Unito: dopo il giorno più caldo di maggio, record anche per la notte più calda

Non si placa l’ondata di caldo fuori stagione che sta interessando la Gran Bretagna, in particolare il sud-est dell’Inghilterra e Londra, dove ieri è stato battuto diverse volte il record di temperatura massima misurata a maggio: si è arrivati fino a +34,8°C, registrati a Kew Gardens, nel sud-ovest della capitale. Ma oggi si attende un nuovo primato a +35°C, secondo il Met Office, che ha definito come “tropicale” la notte scorsa (per notte tropicale, si intende una notte in cui la temperatura non scende al di sotto dei +20°C). “Abbiamo provvisoriamente battuto il record britannico per la temperatura minima giornaliera più alta registrata a maggio… di nuovo”, ha scritto il Met Office sui social. “Le temperature non sono scese sotto i +21,3°C durante la notte all’aeroporto di Kenley, rendendola una “notte tropicale” (non inferiore a +20°C). Incredibilmente, il record era stato battuto anche ieri”.

In un precedente post, il Met Office ricordava come la giornata di lunedì 25 maggio (che nel Paese è Bank Holiday, giorno festivo) sia stata “una giornata da record”, evidenziando: “giorno più caldo mai registrato nel Regno Unito a maggio: +34,8°C a Kew Gardens; temperatura minima giornaliera più alta mai registrata nel Regno Unito a maggio: +19,4°C all’aeroporto di Kenley (poi nuovamente battuto con +21,3°C, ndr); giorno più caldo mai registrato a maggio in Galles: +32,2°C a Hawarden; Bank Holiday più caldo mai registrato nel Regno Unito”.

Allerte sanitarie e impatti sui trasporti

Il sud dell’Inghilterra nel pomeriggio di ieri ha fatto registrare temperature superiori a quelle di Lagos, Il Cairo, Damasco e Hanoi, con valori fino a 14°C al di sopra della media per la fine di maggio. Sono in vigore le allerte sanitarie emesse nei giorni scorsi, a fronte dei “significativi impatti” attesi sui servizi sanitari e sociali, in particolare per le ricadute sulla salute degli over 65 e delle persone con malattie croniche. Mentre la compagnia ferroviaria South Western Rail ha soppresso alcuni treni lungo le linee tra Londra e il sud-ovest dell’Inghilterra a causa del caldo e avviato revisioni dell’intera rete.

Un ragazzino di 13 anni è morto ieri dopo essere finito in difficoltà in un bacino idrico a Halifax, nel nord dell’Inghilterra, secondo quanto riferito dalla Polizia. I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere un incendio di sterpaglie che ha provocato colonne di fumo da Arthur’s Seat, la collina rocciosa che domina Edimburgo.