Allerta Caldo in Piemonte, domani temperature in ulteriore aumento: bollino rosso in tutta la regione

Il caldo non molla la sua morsa sul Piemonte. Il Bollettino delle ondate di calore predisposto dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), segnala il livello 3 (rosso), il più alto, su tutta la regione, dunque un forte disagio per oggi, così come per mercoledì 27 e per giovedì 28 maggio. Ad oggi le temperature massime nelle province vengono segnalate di +36°C ad Alessandria, +35°C a Torino, +34°C ad Asti, Novara e Vercelli, +33°C a Verbania e +32°C a Cuneo e a Novara. Per domani, è previsto un ulteriore aumento, con picchi di +37°C nell’Alessandrino e +36°C nel Torinese.

Le previsioni meteo di Arpa Piemonte indicano che “un promontorio anticiclonico sub-tropicale si estende dal Marocco e dall’Algeria sull”Europa centro-occidentale, determinando condizioni tipicamente estive sul Piemonte. Il caldo anomalo riguarda sia le temperature diurne che quelle notturne, a tutte le quote, con temperature diffusamente sopra i +34°C in pianura nel pomeriggio odierno, che potranno raggiungere anche i +36-37°C nel pomeriggio di domani. Giovedì la parziale erosione del bordo orientale del promontorio, a causa della discesa di una saccatura sui Balcani, consentirà l’ingresso di aria più fresca in quota, determinando un aumento dell’instabilità e una graduale attenuazione delle temperature, più marcata nella giornata di venerdì”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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