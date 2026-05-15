Allerta Meteo Campania: domani temporali, vento forte e mare agitato

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale relative all’evoluzione degli scenari meteorologici in atto, ha diramato un’allerta meteo di livello giallo valida dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani, sabato 16 maggio, su tutto il territorio regionale. Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali sparsi, che potranno risultare localmente intensi e caratterizzati da rapida evoluzione e forte variabilità, rendendo difficile una precisa localizzazione dei fenomeni. L’avviso segnala inoltre la presenza di venti forti provenienti da Ovest, con possibili raffiche anche intense. Le condizioni del mare risulteranno agitate, con rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte ai venti.

Durante i temporali non si escludono episodi di grandine e intensa attività elettrica, con fulmini potenzialmente in grado di causare danni a coperture e strutture esposte. L’avviso emanato dal Centro Funzionale, spiega la Protezione Civile, “evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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