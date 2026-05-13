Allerta Meteo Campania: scatta il codice giallo, pomeriggio di forte maltempo

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo valido per la giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, dalle ore 13 alle 21, a causa di condizioni meteorologiche avverse attese nel pomeriggio. L’allerta riguarda un’ampia porzione del territorio regionale, con particolare attenzione all’intera fascia costiera e a diverse aree interne. Nel dettaglio, sono coinvolte la Piana campana, la città di Napoli e le Isole, oltre all’Area Vesuviana. Il provvedimento interessa anche l’Alto Volturno e il Matese, la Penisola sorrentina-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini. Rientrano inoltre nella zona di allerta il comprensorio del Tusciano e Alto Sele, insieme alla Piana del Sele e all’Alto Cilento.

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