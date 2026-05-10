Allerta Meteo, “domani burrasca forte in 4 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta Meteo dalla mattina di domani, lunedì 11 maggio 2026, per raffiche di burrasca forte: il maltempo interesserà 4 regioni del Paese (elenco di seguito). In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 10 maggio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi 10 maggio 2026

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 10/05/26: “Dalla mattina di domani, lunedì 11 maggio 2026, si prevede vento forte da sud-ovest con raffiche di burrasca o burrasca forte:

fino al termine della giornata di domani, lunedì 11 maggio 2026, sulle aree appenniniche della Toscana ;

; fino al pomeriggio di dopodomani, martedì 12 maggio 2026, sulle aree appenniniche dell’ Emilia-Romagna;

fino alla sera di dopodomani, martedì 12 maggio 2026, sulle aree appenniniche di Marche e Abruzzo“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: