Allerta Meteo, “domani forte maltempo in 4 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Mentre persistono nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio 2026, precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco e burrasca forte in diverse regioni, l’allerta meteo riguarda anche la giornata di domani, venerdì 14 maggio, per forti temporali che colpiranno 4 regioni del Paese (elenco di seguito). In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 14 maggio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare pubblicato oggi 14 maggio 2026

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 13/05/26: “Nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio 2026, persistono precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco:

fino alla sera di oggi sulla Lombardia ;

; fino a termine giornata su Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Persistono inoltre, fino a termine giornata:

forti venti di Foehn, con raffiche fino a burrasca forte su crinali, nelle vallate e sulle aree pedemontane di Valle d’Aosta e Piemonte ;

su crinali, nelle vallate e sulle aree pedemontane di e ; venti forti da sud-ovest, con raffiche di burrasca forte su Liguria , Toscana ed Emilia-Romagna , con forti mareggiate sulle coste esposte di Liguria e Toscana ;

su , ed , con forti mareggiate sulle coste esposte di e ; stato del mare fino a molto agitato sul Mar Ligure.

Si prevedono inoltre precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco:

dalla mattina di domani , venerdì 15 maggio 2026, e fino a termine giornata su Piemonte , Lombardia e Veneto ;

, venerdì 15 maggio 2026, e fino a termine giornata su , e ; dal pomeriggio di domani, venerdì 15 maggio 2026, e fino a termine giornata sul Lazio.

I temporali saranno accompagnati da locali grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: