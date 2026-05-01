Allerta Meteo, il 1° maggio riporta l’inverno in mezza Italia: piogge al Sud e freddo anomalo sulle Adriatiche. Allarme maltempo per la prossima settimana

Il calendario segna la festa dei lavoratori, ma l’atmosfera che avvolge la nostra Penisola racconta una storia decisamente diversa, più simile a un grigio pomeriggio di gennaio che all’esordio del mese di maggio. Questa giornata di venerdì 1 maggio conferma puntualmente le analisi dei giorni scorsi, mostrando un quadro meteorologico caratterizzato da una profonda anomalia termica che sta interessando gran parte del territorio nazionale lungo il bordo occidentale di una discesa fredda di proporzioni epocali tra la Russia e la Libia, con il diretto coinvolgimento dei Balcani e del mar Nero. Mentre il resto d’Europa osserva con stupore questo colpo di coda invernale, l’Italia si trova spaccata in due tra fenomeni precipitativi intensi e un freddo pungente che non accenna a mollare la presa, specialmente lungo il versante orientale e quindi le Regioni Adriatiche.

Maltempo intenso tra Calabria e Sicilia nel cuore del Mediterraneo

La situazione più critica dal punto di vista delle precipitazioni si sta concentrando in queste ore sulle estreme regioni meridionali. Come ampiamente previsto su MeteoWeb nei giorni scorsi, la Calabria e la Sicilia sono attualmente sotto l’influenza di un nucleo instabile che sta scaricando al suolo piogge localmente anche intense. Non si tratta di semplici piovaschi primaverili, ma di fenomeni organizzati con temperature invernali. Questa fase di maltempo al Sud è alimentata da correnti fresche che, interagendo con la superficie del mare ancora relativamente mite, generano formazioni nuvolose persistenti, in grado di stazionare per diverse ore sulle medesime aree, aumentando il rischio di accumuli pluviometrici significativi.

Fino al momento, ecco le precipitazioni della giornata odierna in Calabria e Sicilia:

Temperature record e freddo invernale lungo il versante Adriatico

Se il Sud combatte con la pioggia, le regioni del versante adriatico si trovano a fare i conti con un freddo che definire fuori stagione è un eufemismo. Le minime notturne hanno toccato valori incredibili per il periodo, con il termometro che è sceso fino a 1/2°C in Emilia Romagna, sfiorando gelate tardive estremamente pericolose per l’agricoltura. Lungo la costa marchigiana, località come Fano e Senigallia hanno registrato minime di appena +6°C, un dato che si commenta da solo. Durante le ore diurne la situazione non accenna a migliorare in modo significativo, con le temperature massime che rimangono inchiodate su valori tipicamente invernali. A Pesaro, Fano e Senigallia non si superano i +15°C, mentre a Pescara la colonnina di mercurio si ferma addirittura a +14°C. Anche il resto del Meridione non è risparmiato, con Lecce a +15°C e una lunga lista di città tra cui Bari, Foggia, Brindisi, Taranto, Crotone e Reggio Calabria che non superano i +16°C, confermando un quadro climatico di eccezionale severità.

L’entroterra appenninico e il picco del freddo previsto per sabato

Le zone interne dell’Appennino stanno vivendo ore di pieno inverno, con scenari che ricordano i mesi più crudi dell’anno. Le massime diurne risultano quasi deprimenti per chi sperava in una gita fuori porta, con appena +11°C a Campobasso e soli +12°C a Matera e L’Aquila. Anche la Sicilia orientale non sorride, con Catania che si ferma a +17°C. Tuttavia, il peggio deve ancora arrivare per quanto riguarda le temperature minime. La giornata di domani, sabato 2 maggio, è destinata a essere la più fredda di questa ondata. Grazie alla progressiva attenuazione dei venti e al diradarsi delle nubi, si innescherà il fenomeno dell’inversione termica che favorirà un vero e proprio crollo delle temperature durante la notte. I valori minimi risulteranno ancora più bassi di quelli odierni, portando brividi intensi da Nord a Sud, mentre nel pomeriggio si potranno ancora verificare deboli temporali pomeridiani localizzati in Calabria e Sicilia, con particolare riferimento alle zone di Catanzaro e Ragusa.

Domenica di transizione verso un graduale miglioramento

La giornata di domenica 3 maggio segnerà l’inizio di una lenta metamorfosi del quadro barico. Sebbene il mattino si presenterà ancora molto freddo, con la necessità di indossare abiti pesanti, il soleggiamento più diffuso e costante favorirà un primo, timido aumento delle temperature massime. Sarà il preludio a una guarigione del tempo su tutto lo Stivale, con i cieli che torneranno a farsi sereni quasi ovunque. Questo miglioramento non deve però trarre in inganno, poiché non rappresenta il ritorno a una stabilità duratura, bensì il ponte verso una configurazione meteorologica radicalmente opposta che prenderà piede già dall’inizio della prossima settimana.

Il ribaltone della prossima settimana tra piogge atlantiche e scirocco

Le previsioni a medio termine indicano un importante ribaltone meteorologico che cambierà completamente i connotati della primavera italiana. L’ondata di freddo attuale, che si estende in modo imponente dalla Russia alla Libia causando nevicate epocali per il mese di maggio in Turchia e Grecia, è destinata a esaurirsi definitivamente nei primi giorni della prossima settimana. Al suo posto, si spalancherà la porta dell’Atlantico, permettendo l’ingresso di una serie di perturbazioni cariche di pioggia. Questo nuovo scenario porterà le grandi precipitazioni al Nord e nelle regioni tirreniche, aree che usciranno da un periodo relativamente secco e mite. Contemporaneamente, il Sud Italia vivrà l’altra faccia della medaglia primaverile: il richiamo di calde correnti di scirocco trascinerà verso le nostre latitudini grandi quantità di sabbia del Sahara, provocando un repentino aumento delle temperature e un’atmosfera opaca e caliginosa. Sarà il passaggio definitivo da un inverno fuori tempo massimo a una primavera dinamica e turbolenta.

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