Allerta Meteo, il maltempo si abbatte anche sul Giro d’Italia: pioggia mercoledì, giovedì e venerdì. Allarme rosso per sabato

Il Giro d’Italia 2026 si appresta a vivere una delle settimane più intense e meteorologicamente complesse della sua storia recente. Dopo il suggestivo avvio in Bulgaria e il primo giorno di riposo di oggi, lunedì 11 maggio, la carovana torna finalmente sul suolo italiano. Tuttavia, l’accoglienza del Bel Paese non sarà delle più semplici, poiché un’ondata di maltempo estremo si sta abbattendo sulla penisola. Nonostante le previsioni generali parlino di supercelle temporalesche, grandine e persino rischio di tornado, il percorso della corsa rosa sembra aver disegnato una traiettoria quasi miracolosa, riuscendo a schivare i fenomeni più distruttivi per gran parte della settimana, con un’unica, grande eccezione fissata per la giornata di sabato.

Il ritorno in Italia: la festa rosa sotto il sole della Calabria

Il debutto italiano di questa edizione avverrà domani, martedì 12 maggio, con la quarta tappa che porterà i corridori da Catanzaro a Cosenza. Per gli amanti del ciclismo e per gli atleti stessi, le notizie sono eccellenti. La Calabria sarà infatti la regione più fortunata d’Italia, offrendo un clima splendido e prettamente primaverile. Le previsioni meteo indicano cieli sereni e temperature che supereranno agevolmente i +20°C, creando le condizioni ideali per correre in bici. Sarà una vera e propria festa per il pubblico calabrese, che potrà godersi il passaggio del gruppo senza l’incubo di ombrelli o mantelline, in un contesto che sembra ignorare completamente la tempesta che sta montando nel resto del Paese.

Nubi e prime piogge tra Calabria e Basilicata verso Potenza

Il quadro inizierà a mutare leggermente mercoledì 13 maggio, durante la quinta frazione che si snoderà da Praia a Mare a Potenza. Questa tappa, situata nel cuore pulsante del Sud Italia, vedrà i corridori attraversare territori interni tra la Calabria e la Basilicata. Il cielo inizierà a farsi cupo e nuvoloso, specchio di una pressione atmosferica in calo. Lungo il percorso sono attese alcune deboli piogge, ma nulla che possa realmente spaventare i professionisti o compromettere la sicurezza della gara. Sarà più una sfida di nervi e di abbigliamento tecnico, una giornata grigia che però non presenterà ancora i tratti dell’estremismo meteorologico che sta invece flagellando altre aree del territorio nazionale.

La pioggia di Napoli: una volata bagnata ma sicura in Campania

Giovedì 14 maggio il Giro d’Italia 2026 risalirà la costa tirrenica per la tappa da Paestum a Napoli. La Campania accoglierà i ciclisti sotto una pioggia costante che renderà l’asfalto insidioso, rendendo la giornata particolarmente faticosa per il lavoro dei meccanici e lo stress del gruppo. Fortunatamente, l’altimetria della tappa viene in soccorso alla sicurezza degli atleti. Trattandosi di un percorso completamente pianeggiante, i corridori potranno gestire il ritmo con relativa calma, evitando di prendere rischi inutili nelle curve più strette. L’obiettivo principale sarà restare in piedi e arrivare compatti al traguardo di Napoli, limitando i danni in vista delle grandi montagne.

L’insidia del Blockhaus: il maltempo raggiunge l’Appennino abruzzese

La prima vera prova di forza per gli uomini di classifica arriverà venerdì 15 maggio con il duro arrivo in salita al Blockhaus, in Abruzzo. La tappa partirà da Formia e si tufferà nel cuore dell’Appennino. Le condizioni atmosferiche rimarranno instabili e decisamente piovose, trasformando la scalata verso i quasi 1.700 metri del gigante abruzzese in un calvario di umidità e fatica. Nonostante la pioggia, i modelli meteorologici suggeriscono che anche in questa occasione il Giro eviterà il peggio. Non sono previste bufere di neve o venti proibitivi, permettendo così alla corsa di svolgersi regolarmente, sebbene in un contesto di grande sofferenza fisica per i corridori impegnati sulle rampe più dure. Farà comunque freddo in quota, con temperature tipicamente invernali. Il maltempo accumulato nei giorni precedenti potrebbe esporre i corridori ai malanni tipici di chi trascorre molte ore in

Sabato critico nelle Marche: l’allerta per temporali e supercelle

Il vero punto di rottura di questa settimana si verificherà sabato 16 maggio. La tappa adriatica tra Chieti e Fermo è considerata dagli esperti come il momento di massimo pericolo per la carovana. Mentre il gruppo risalirà la costa per poi addentrarsi nei continui sali-scendi delle colline marchigiane, si troverà proprio nel baricentro del maltempo estremo. Le previsioni parlano di una situazione di rischio elevato con la possibile formazione di supercelle temporalesche, intense grandinate e fenomeni vorticosi. Le Marche saranno l’area più colpita, e l’organizzazione dovrà monitorare costantemente i radar per garantire l’incolumità dei ciclisti. È l’unica giornata in cui la parola “annullamento” o “modifica del percorso” potrebbe concretamente entrare nei discorsi della direzione di gara a causa della violenza dei fenomeni attesi.

La quiete dopo la tempesta: il traguardo di Corno alle Scale

Dopo lo spavento del sabato, domenica 17 maggio porterà finalmente una tregua significativa. La tappa emiliana da Cervia a Corno alle Scale si svolgerà in un contesto meteorologico decisamente più rassicurante. Sebbene il clima rimarrà fresco, con venti residui che potrebbero disturbare l’azione dei corridori, il bel tempo tornerà a farsi spazio tra le ultime nubi in dissolvimento. Sarà il degno finale di una settimana vissuta sul filo del rasoio, dove la fortuna ha giocato un ruolo fondamentale. Il Giro d’Italia 2026, pur navigando in un mare di instabilità, sembra destinato a portare a termine questa fase della competizione senza subire i colpi più duri del maltempo, confermando la sua resilienza storica di fronte alle bizzarrie della natura.

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