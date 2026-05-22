Allerta Meteo, Italia divisa in due: l’anticiclone subtropicale africano infuoca il Nord, al Sud arrivano forti temporali

L’attuale evoluzione della situazione meteo in Italia sta registrando un cambiamento radicale a causa di una imponente figura barica che sta ridisegnando il clima europeo. L’anticiclone subtropicale africano, una vasta area di alta pressione ricolma di aria calda, ha iniziato una poderosa risalita verso le latitudini settentrionali del nostro continente. Questa massa d’aria rovente ha preso le mosse direttamente dal cuore del Marocco, per poi intraprendere un lungo viaggio verso l’Europa.

Dopo aver attraversato lo stretto di Gibilterra, il promontorio stabilizzante ha investito in pieno la Spagna e la Francia, riscaldando progressivamente i territori europei occidentali. Prima di fare il suo ingresso trionfale sulla nostra penisola, la bolla calda ha dovuto superare importanti barriere geografiche, avendo prima valicato i Pirenei e successivamente le Alpi, per poi riversarsi direttamente sulla Pianura Padana e sulle regioni settentrionali italiane.

Temperature oltre i +30°C al Nord e clima fresco al Sud

Gli effetti di questa eccezionale dinamica atmosferica si stanno già facendo sentire in modo evidente sul territorio nazionale, evidenziando una clamorosa spaccatura termica tra le diverse aree del Paese. Nelle regioni del Nord Italia l’estate è letteralmente esplosa in anticipo, tanto che ieri e oggi le temperature massime giornaliere hanno diffusamente superato la soglia dei +30°C. Città come Milano, Torino e Bologna stanno vivendo giornate pienamente estive, caratterizzate da una forte insolazione e da una ventilazione quasi assente.

Al contrario, la situazione climatica si presenta completamente opposta nel meridione, dove la ventilazione settentrionale mantiene un contesto decisamente più fresco e gradevole. In queste stesse ore, infatti, le termiche nel Sud Italia faticano a salire, con Palermo che non supera i +21°C in pieno giorno e Bari che rimane ferma a una massima di +22°C, mostrando uno scarto termico impressionante rispetto alle pianure settentrionali.

Il picco del caldo all’inizio della prossima settimana: rischio record storici

Il divario termico e la fiammata calda al settentrione sono però destinati ad accentuarsi sensibilmente nel corso dei prossimi giorni. L’anticiclone subtropicale africano continuerà a pompare aria sempre più calda e stabile proprio verso le regioni del Nord, dove l’accumulo di calore nei bassi strati della troposfera porterà a una ulteriore impennata dei termometri.

Secondo i modelli meteorologici più aggiornati, la colonnina di mercurio subirà una spinta verso l’alto tale da far superare agevolmente i +35°C nei primi giorni della prossima settimana. Si tratterà di un’ondata di caldo eccezionale per il periodo, con temperature che si porteranno a ridosso dei record storici mai registrati a fine maggio in queste zone. Questa eccezionale configurazione barica trasformerà la Pianura Padana in una vera e propria fornace anticipata, costringendo la popolazione a fare i conti con la prima intensa canicola stagionale.

Instabilità e forti temporali pomeridiani: weekend di passione al Sud

Mentre il settentrione boccheggerà sotto i colpi del grande caldo africano, il Meridione italiano dovrà fare i conti con uno scenario meteorologico diametralmente opposto e fortemente instabile. La parziale debolezza del campo di alta pressione alle latitudini meridionali permetterà l’infiltrazione di correnti più fresche in quota, che a contatto con l’aria calda del suolo innescheranno forti temporali pomeridiani su base quotidiana.

Questa fenomenologia temporalesca risulterà particolarmente intensa e diffusa nelle aree interne e montuose di Basilicata, Calabria e Sicilia. Le giornate in cui si attende il picco di questa forte instabilità atmosferica saranno proprio quelle di domenica 24 e lunedì 25 maggio, quando i cumulonembi pomeridiani daranno vita a piogge battenti, locali grandinate e violente raffiche di vento, creando una dicotomia meteo davvero straordinaria tra un Nord caldissimo e un Sud alle prese con i nubifragi.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: