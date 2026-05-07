Allerta Meteo Liguria: rischio rovesci e temporali, nuovo peggioramento nel weekend

La Liguria resta ancora sotto l’influenza di correnti umide meridionali che mantengono condizioni di maltempo, soprattutto sul settore centro-occidentale della regione. Dopo una giornata caratterizzata da nubi compatte e rovesci sparsi, il tempo tenderà gradualmente a migliorare tra venerdì e sabato, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione attesa all’inizio della prossima settimana. “Le condizioni atmosferiche per le prossime 36 ore vedono ancora residua instabilità sulla Liguria, soprattutto oggi, a causa di un flusso umido meridionale nei bassi strati che mantiene un cielo molto nuvoloso o coperto sul Centro-Ponente, con piovaschi o isolati rovesci, specie a ridosso dei rilievi“, spiega Arpal in una nota. “Ad esempio questa mattina si è sviluppato un temporale forte a partire dall’estremo ponente del capoluogo, che fra riversato 45,4 mm in un’ora a Monte Pennello (Genova)“. Nel pomeriggio “dovremmo assistere a un diradamento delle nubi basse, sostituite dal transito di estese velature più consistenti in serata. Mare molto mosso per onda da sudovest sul Levante, in calo a mosso dal pomeriggio“.

Ci saranno invece condizioni più asciutte “nel corso di venerdì e sabato, quando il cielo si presenterà soleggiato o velato con locali addensamenti più consistenti sui rilievi, in corrispondenza dei quali potranno ancora verificarsi rovesci o temporali“. Nel corso della serata di sabato, “deciso inspessimento della copertura nuvolosa, preludio di un nuovo peggioramento che riguarderà la regione nel corso di domenica e l’inizio della prossima settimana. Nel weekend calo del moto ondoso, con mare poco mosso o quasi calmo“, conclude Arpal.

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