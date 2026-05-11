Allerta Meteo Lombardia, domani a Monza chiusi parchi e cimiteri

Con un’ordinanza contingibile e urgente, il Sindaco Paolo Pilotto ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di domani, martedì 12 maggio. Anche Viale Cavriga resterà chiuso al traffico veicolare. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini e alle aree verdi pubbliche in città fino al termine delle condizioni atmosferiche avverse. La decisione si è resa necessaria a seguito del comunicato di allerta emesso dalla Protezione Civile Regionale e delle previsioni meteo che segnalano per Monza l’intensificarsi di raffiche di vento forte a partire dal primo mattino di martedì 12 maggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.