Allerta Meteo Milano: codice giallo per rischio idrogeologico, temporali e vento

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un aggiornamento dell’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 11 maggio, che prosegue per le successive 24 ore. Allerta gialla anche per vento forte ma a partire dalla mezzanotte di martedì 12 maggio sempre per le successive 24 ore. Lo comunica con una nota Palazzo Marino, raccomandando di “prestare grande attenzione ai fenomeni meteorologici al fine di prevenire situazioni di pericolo” e di “porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi”.

Attenzione anche in occasione di eventi all’aperto, quando è raccomandato “non sostare in zone alberate e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende“. Inoltre – ricorda il Comune di Milano – “è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. In caso di vento forte gli esercizi commerciali con dehors e gli esercenti dei mercati scoperti della città sono invitati a tenere chiusi tendoni e ombrelloni e ad ancorare con attenzione le strutture mobili”.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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