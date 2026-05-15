Allerta Meteo Protezione Civile: ancora piogge, temporali e venti di burrasca su gran parte del Paese

L’ampia saccatura che sta interessando l’Italia, nel suo veloce transito verso est, favorisce, ancora nella giornata di domani, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, specie lungo il versante tirrenico del Sud peninsulare con un rinforzo della ventilazione da nord che interesserà principalmente il Centro-Sud, soprattutto i settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, sabato 16 maggio, venti forti o di burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui loro settori tirrenici e appenninici. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 maggio, allerta gialla in Umbria, Campania e su alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 maggio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su regioni del Centro-Nord, Campania centro-settentrionale e Puglia nord-occidentale, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su settori meridionali di Piemonte, Lombardia e Lazio, Liguria centrale, Toscana sud-orientale, Umbria settentrionale, Molise occidentale e Campania nord-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile calo su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, in locale sensibile aumento su Calabria e Sicilia settentrionale. Venti: localmente forti sud-occidentali su Toscana e Appennino centro-settentrionale, in attenuazione; tendenti a localmente forti settentrionali sulla Sardegna. Mari: molto mosso il Mar Ligure; tendenti a molto mossi il Mare di Sardegna e localmente il Canale di Sardegna e il Tirreno centrale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 maggio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Emilia-Romagna e regioni centro-meridionali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Umbria, Lazio orientale, settori occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata, Campania e Calabria tirrenica settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile calo su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e settori tirrenici della Sicilia; in locale sensibile aumento al Nord. Venti: forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, sulla Sardegna, in rapida estensione ai settori tirrenici e appenninici centro-meridionali. Attenuazione nelle ore notturne. Mari: agitato il Mare di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali, fino ad agitato il Tirreno centrale; tendente a molto mosso lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 maggio 2026

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento su Emilia-Romagna e regioni centrali. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: