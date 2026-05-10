Allerta Meteo Protezione Civile, nuova ondata di maltempo: venti di burrasca al Centro-Nord

Un flusso di correnti sud-occidentali su gran parte del territorio determinerà venti forti e di burrasca, specie sui settori interni ed appenninici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 11 maggio, venti forti sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, specie sui rispettivi settori appenninici.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 maggio, allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l’Umbria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 maggio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio settentrionale, Umbria, Toscana meridionale, Marche occidentali, Appennino Emiliano-Romagnolo e ferrarese, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Settentrione, della Toscana, delle Marche e su Abruzzo centro-settentrionale e zone interne del Lazio, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo al Nord, localmente al Centro.

Venti: localmente forti dai quadranti occidentali su Sardegna meridionale e Bocche di Bonifacio.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 maggio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia settentrionale ed orientale, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e Alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte centro-settentrionale, Lombardia sud-occidentale, Trentino, Alto Adige e Veneto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Appennino Emiliano- Romagnolo, Toscana orientale, Umbria, Molise occidentale, zone interne di Lazio e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile aumento su aree adriatiche centro-meridionali; massime in locale sensibile aumento su Nord-Ovest, aree adriatiche e ioniche, Sardegna e Sicilia.

Venti: forti dai quadranti meridionali su Sardegna settentrionale, Liguria, settori costieri di Toscana e Lazio settentrionale, in intensificazione tra Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo; forti lungo la dorsale appenninica con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori Tosco-Emiliani, Umbro-Marchigiani e Abruzzesi.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; molto mosso il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 maggio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, su Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale e settentrionale e Appennino Tosco-Emiliano, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sui settori alpini orientali e in aumento su Liguria di Levante, Lombardia e Veneto occidentale.

Venti: forti dai quadranti occidentali su Sardegna settentrionale, settori tirrenici centrali, su aree appenniniche centro-meridionali e settori ionici; forti nord-orientali sui settori del medio Adriatico e di favonio sui settori alpini.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale e Ionio settentrionale.

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