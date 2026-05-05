Allerta Meteo Protezione Civile, pioggia e temporali insistono al Centro-Nord: allarme arancione in una regione

Una struttura depressionaria di origine atlantica, attualmente situata sul Golfo di Biscaglia, sta attivando correnti umide sud-occidentali verso il nostro Paese. Nelle prossime ore la perturbazione si muoverà verso Levante, favorendo l’aumento dell’instabilità e l’innesco di fenomeni temporaleschi su gran parte del Nord e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 6 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 6 maggio, allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori nord-occidentali della Toscana. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Lombardia, Piemonte e Liguria e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 maggio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e su Marche, Umbria, Lazio centro-settentrionale e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Sardegna, Umbria, Appennino romagnolo e marchigiano e Lazio centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo su Lombardia, Triveneto e localmente al Centro.

Venti: localmente forti meridionali su Sicilia occidentale, sui settori tirrenici di Lazio e Toscana, sull’Appennino settentrionale e sulla Romagna.

Mari: molto mosso il Tirreno centro-settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 maggio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale e settentrionale, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati, puntualmente elevati su Piemonte settentrionale, Lombardia occidentale, Liguria di Levante e Toscana settentrionale;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, su Sardegna, Umbria, Marche e Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Centro e su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia centro-settentrionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti da sud-est su Sicilia occidentale e meridionale e dai quadranti meridionali su coste di Liguria, Toscana e Lazio.

Mari: inizialmente molto mosso il Tirreno settentrionale, con moto ondoso in attenuazione; tendenti a molto mossi lo Stretto di Sicilia ed il Mar Ligure.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 7 maggio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali e su Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche.

Venti: forti orientali sulla Sicilia meridionale.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, inizialmente molto mosso il Mar Ligure.



Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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