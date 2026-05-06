Allerta Meteo, situazione esplosiva: giornata di nubifragi, supercelle e criticità | MAPPE

Una nuova fase di maltempo sta per colpire l’Italia, con i primi effetti tra Liguria e Toscana, dove sono attese piogge abbondanti e persistenti. Nel corso della giornata, il peggioramento si estenderà al Nord con temporali anche intensi, grandinate e possibili supercelle tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. L’evoluzione rapida della perturbazione e l’interazione tra masse d’aria diverse aumentano il rischio di fenomeni localmente severi e criticità sul territorio. “Una perturbazione intensa, attualmente centrata sulla Francia, favorisce una marcata accelerazione delle correnti in quota dai quadranti sud-occidentali. Il fronte associato faticherà a entrare sul territorio italiano, tendendo invece a traslare rapidamente verso nord-est: un dettaglio che risulterà determinante per lo storm motion dei temporali“, spiegano gli esperti di ZenaStormChaser. Nel frattempo, “il progressivo rinforzo della ventilazione in quota si accompagnerà allo sviluppo di una dry line in discesa dall’Appennino emiliano-romagnolo e a un rientro umido sud-orientale dall’Adriatico. L’interazione tra queste due masse d’aria favorirà un’ulteriore forzatura della convezione“.

Nel corso della giornata, “l’energia disponibile risulterà elevata soprattutto nelle aree interessate dal flusso sud-orientale, con valori di CAPE fino a 1000–1200 J/kg tra Lombardia centro-orientale, Veneto occidentale e basso Piemonte. La combinazione tra shear favorevole e una buona disponibilità energetica nella zona di crescita dei chicchi di grandine sosterrà lo sviluppo di temporali organizzati“.

Allerta Meteo per Liguria e Toscana

“Le prime regioni a sperimentare il nuovo peggioramento saranno Liguria e Toscana, interessate da un fronte caldo in risalita da sud che favorirà lo sviluppo di fenomeni temporaleschi tra il Levante ligure e l’alta Toscana. Le precipitazioni potranno risultare persistenti e localmente intense, con accumuli significativi soprattutto tra Lunigiana e Garfagnana“, sottolinea il bollettino di ZenaStormChaser. “Livello 2 di allerta per rischio idrogeologico, con possibili frane ed esondazioni di rii minori a causa degli elevati quantitativi di pioggia previsti. La fase più intensa è attesa tra la mezzanotte e la metà della mattinata“.

Allerta Meteo per Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia

“Dopo una mattinata caratterizzata da piogge diffuse, interverrà una dry line appenninica che attraverserà l’Emilia-Romagna andando a inasprire i parametri convettivi in prossimità del corso del Po. Resta difficile individuare con precisione il punto di innesco, ma le aree attualmente più favorevoli sembrano collocarsi tra Cremonese e Mantovano, oltre che lungo il confine tra Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia, con estensione verso nord-est“, spiegano gli esperti di ZenaStormChaser. “I parametri risultano favorevoli allo sviluppo di supercelle, grazie a uno shear elevato (ovvero una marcata variazione di intensità e direzione del vento con la quota). In questo contesto non si escludono grandinate di medie dimensioni. I fenomeni, tuttavia, tenderanno a presentarsi in forma isolata e non diffusa“.

Situazione differente “sulla Lombardia occidentale, dove tra il tardo pomeriggio e la serata sarà possibile lo sviluppo di una squall line: in questo caso i fenomeni risulteranno più organizzati e diffusi, con grandinate generalmente di piccole dimensioni, ma localmente associate a possibili accumuli al suolo“.

Allerta Meteo in Piemonte

“Se le schiarite lo permetteranno, nel corso del pomeriggio sarà possibile la formazione di temporali tra Langhe e Monferrato. Anche in questo caso i fenomeni potranno assumere caratteristiche supercellulari (Livello 2), con locali grandinate di medio-piccole dimensioni. Fenomeni più diffusi sono invece attesi sul settore settentrionale, tra Vercellese, Novarese e Varesotto, dove una linea temporalesca tenderà successivamente a evolvere verso est, coinvolgendo la Lombardia“, concludono gli esperti di ZenaStormChaser.

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