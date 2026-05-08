Alpinisti in difficoltà su parete rocciosa in Toscana: salvati da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino | FOTO

Si è concluso con esito positivo l’intervento di soccorso avviato questa mattina dai vigili del fuoco in località Torri di Monzone, nel Comune di Fivizzano (MS), dove 3 alpinisti inglesi erano rimasti bloccati su una parete rocciosa. Le operazioni di recupero, particolarmente complesse, hanno richiesto l’impiego di tecniche specialistiche SAF (Speleo Alpino Fluviali). I 2 scalatori rimasti intrappolati nella parte più alta della parete sono stati raggiunti dai vigili del fuoco, che si sono calati dalla sommità della roccia per metterli in sicurezza e accompagnarli a terra. Il 3° alpinista, fermo in una posizione più bassa, è stato invece recuperato dal personale del soccorso alpino. Tutti e 3 risultano in buone condizioni di salute. L’elicottero Drago 152 del Corpo nazionale provvederà ora al trasferimento degli escursionisti in un’area sicura a Gragnola, dove saranno affidati alle cure del personale sanitario.