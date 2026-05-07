Alpinisti morti sul Gran Sasso, le versioni dei legali delle famiglie: “errori nella geolocalizzazione”

A Teramo si è svolta un’udienza cruciale nell’ambito dell’indagine sulla morte dei due alpinisti di Santarcangelo di Romagna, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, scomparsi sul Gran Sasso. L’udienza riguardava l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalle difese delle famiglie delle vittime. Secondo quanto dichiarato i due alpinisti, in difficoltà sul Gran Sasso, hanno cercato aiuto effettuando ben 17 telefonate ai soccorsi. Nella prima chiamata, effettuata alle 14:56, Cristian Gualdi ha fornito all’operatore del NUE (Numero Unico di Emergenza) la loro posizione esatta, indicando la latitudine e la longitudine.

Tuttavia, come riportato dagli avvocati delle famiglie delle vittime, l’operatore avrebbe inserito le coordinate in modo errato. Questo errore ha causato una perdita di tempo significativa, con un’ora che è andata sprecata. La localizzazione esatta dei due alpinisti è avvenuta solo alle 15:55, tramite la posizione condivisa tramite WhatsApp.

La versione dei legali

Un avvocato ha dichiarato: “alle 14:56, quando Gualdi chiamò per la prima volta il Nue, fu geolocalizzato dal servizio Nue ma fornì anche tramite l’applicazione Google Maps le sue coordinate. Purtroppo ci fu un errore grave e queste coordinate vennero inserite in modo non corretto e si perse un’ora fino alle 15:55, fino a quando venne localizzato tramite la posizione WhatsApp”. Questo errore di geolocalizzazione ha avuto un impatto diretto sulla tempistica dei soccorsi, compromettendo la possibilità di un salvataggio tempestivo.

L’importanza della tempistica nei soccorsi in montagna

Il tempo, come sottolineato dai legali delle famiglie, è un fattore cruciale in ogni operazione di soccorso, soprattutto in montagna, dove le condizioni meteo possono essere estremamente avverse e ogni minuto è fondamentale. Il secondo avvocato coinvolto nel caso ha spiegato: “questa ora di ritardo è stata fondamentale perché in un soccorso in montagna la tempistica è essenziale e assolutamente rilevante”. In un ambiente così impegnativo come il Gran Sasso, il ritardo nella localizzazione dei dispersi può compromettere le possibilità di salvezza. La tempistica non è solo una questione di minuti, ma può fare la differenza tra la vita e la morte.

La mancata attivazione dei mezzi aerei

Un altro punto controverso emerso nel corso dell’udienza riguarda la decisione di non attivare immediatamente i mezzi aerei, come l’elicottero dell’Aeronautica Militare. Il PM ha motivato questa scelta con il fatto che le condizioni meteo sul Gran Sasso erano troppo avverse per permettere un intervento aereo sicuro. Tuttavia, gli avvocati delle famiglie delle vittime non sono d’accordo con questa valutazione e sostengono che l’operazione aerea avrebbe comunque rappresentato una possibilità di salvezza per i due alpinisti.

I difensori delle famiglie di Gualdi e Perazzini contestano la mancata attivazione dei mezzi aerei, ritenendo che la decisione possa comportare una responsabilità giuridica. Secondo la difesa, il volo di un elicottero, nonostante le difficoltà meteorologiche, avrebbe potuto offrire ai due alpinisti una reale possibilità di sopravvivenza.

Gli avvocati delle famiglie chiedono che non venga archiviato il caso, ritenendo che l’errore nei soccorsi, la mancata localizzazione tempestiva e la decisione di non utilizzare i mezzi aerei abbiano avuto un ruolo cruciale nel destino tragico dei due giovani alpinisti. La questione resta aperta e il giudice si è riservato la decisione finale, che potrebbe avere ripercussioni sulla responsabilità dei soccorritori e sulle procedure da seguire in casi simili in futuro.

La tragica morte di Gualdi e Perazzini lascia un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nella comunità, ma solleva anche interrogativi importanti sulla gestione dei soccorsi in montagna e sulla responsabilità delle autorità competenti. La verità, per quanto dolorosa, dovrà emergere nel corso di questa indagine, che potrebbe gettare nuova luce sulle modalità di intervento in situazioni di emergenza. La vicenda resta aperta, e mentre il giudice si riserva la sua decisione, il caso ha già acceso un acceso dibattito su come migliorare i sistemi di soccorso e prevenire simili tragedie in futuro.