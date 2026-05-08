Alzabandiera a Genova, al via 97ª Adunata nazionale degli Alpini

Con il solenne alzabandiera in Piazza De Ferrari a Genova ha preso ufficialmente il via la 97ª Adunata nazionale degli Alpini, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del calendario nazionale, che animerà il capoluogo ligure fino a domenica 10 maggio con eventi, celebrazioni e la tradizionale grande sfilata nel centro storico. La cerimonia inaugurale si è svolta alle 9 davanti allo schieramento composto da una compagnia di formazione delle Truppe Alpine e dalla fanfara della Brigata alpina Taurinense. Presenti il Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e i Gonfaloni del Comune di Genova, della Città Metropolitana e della Regione Liguria. Il Tricolore, issato sul pennone di Piazza De Ferrari, ha sancito simbolicamente l’inizio dell’Adunata 2026.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il viceministro Edoardo Rixi, il comandante delle Truppe Alpine, generale di divisione Alberto Vezzoli, il presidente dell’ANA Sebastiano Favero e la Medaglia d’oro al Valor Militare Andrea Adorno. Dopo l’alzabandiera, le autorità hanno partecipato alla cerimonia degli Onori ai Caduti presso l’Arco della Vittoria, dove è stata deposta una corona commemorativa in memoria dei militari caduti.

La giornata è poi proseguita in Piazza Verdi, ai Giardini Brignole, con l’inaugurazione delle 2 cittadelle alpine: quella militare, organizzata dalle Truppe Alpine dell’Esercito, e quella della Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini. Il taglio del nastro è stato affidato al generale Alberto Vezzoli, al presidente ANA Sebastiano Favero, alla sindaca Silvia Salis e al governatore Marco Bucci. Grande l’afflusso di pubblico agli spazi espositivi, dove migliaia di visitatori hanno potuto osservare da vicino mezzi, attrezzature e tecnologie utilizzate sia dai reparti alpini sia dalle Colonne mobili della Protezione civile ANA. Particolare interesse hanno suscitato le dotazioni più moderne impiegate nelle operazioni di soccorso e nelle attività operative dell’Esercito.

Nel pomeriggio è inoltre previsto uno dei momenti più simbolici dell’Adunata: l’arrivo della Bandiera di Guerra del 2° Reggimento Alpini, che raggiungerà la banchina dei Magazzini del Cotone proveniente dalla Nave Amerigo Vespucci. Un gesto dal forte valore evocativo, pensato per celebrare il legame tra Genova città di mare e la tradizione alpina del territorio ligure. La Bandiera proseguirà quindi in corteo da Palazzo San Giorgio fino a Piazza De Ferrari, dove si terranno i saluti istituzionali che accompagneranno il prosieguo della manifestazione.

L’Adunata proseguirà nei prossimi giorni con incontri, celebrazioni e appuntamenti aperti al pubblico, fino alla grande sfilata conclusiva di domenica, attesa da decine di migliaia di alpini e visitatori provenienti da tutta Italia.