Amsterdam diventa la prima città al mondo senza pubblicità che promuove combustibili fossili

Amsterdam ha appena compiuto un passo storico, diventando la prima città al mondo a bandire dalla propria area urbana tutti i messaggi pubblicitari che promuovono attività legate ai combustibili fossili. Questa iniziativa, che entra in vigore da oggi, rappresenta un cambiamento radicale e un segno forte dell’impegno della città verso la sostenibilità. Un provvedimento che arriva dopo anni di battaglie politiche portate avanti principalmente dai partiti GroenLinks (Verdi) e dal Partito per gli Animali. Il consiglio comunale di Amsterdam ha ufficialmente approvato una normativa che vieta la pubblicità di tutti i prodotti e servizi legati all’uso di combustibili fossili.

In particolare, il divieto si applica a tutte le pubblicità di voli aerei, auto a benzina, carne e anche alle offerte delle compagnie elettriche che utilizzano fonti energetiche non rinnovabili. L’intento della città è chiaro: ridurre l’impatto ambientale delle attività che alimentano il riscaldamento globale e sensibilizzare la popolazione su stili di vita più ecologici. La misura, approvata a gennaio, segue una lunga serie di discussioni politiche che hanno visto i partiti di sinistra come i Verdi (GroenLinks) e il Partito per gli Animali fare pressione per l’introduzione di leggi più severe contro le attività nocive per l’ambiente. La nuova ordinanza comunale vuole dimostrare che la pubblicità può e deve essere utilizzata per promuovere scelte più sostenibili, eliminando dalla vista dei cittadini messaggi che incoraggiano comportamenti dannosi per il pianeta.

Le dichiarazioni dei politici e l’importanza della decisione

“Non possiamo più ignorare l’impatto devastante che alcune attività hanno sulle nostre risorse naturali e sull’ambiente”, ha dichiarato un portavoce del consiglio comunale di Amsterdam. “Ogni giorno, siamo circondati da messaggi che ci invitano a consumare, inquinare e distruggere. Con questa ordinanza, vogliamo inviare un segnale forte e chiaro, non solo ai residenti di Amsterdam, ma anche al mondo intero: il cambiamento è possibile e deve partire dalle scelte quotidiane che facciamo.”

Il divieto di pubblicità non riguarda solo i prodotti tradizionalmente associati ai combustibili fossili, ma anche la carne. Secondo la delibera del consiglio comunale, infatti, l’allevamento intensivo è una delle principali cause delle emissioni di gas serra, “con effetti devastanti sul clima”. “L’allevamento di animali per il consumo di carne contribuisce in modo significativo alle emissioni globali“, hanno spiegato i consiglieri, sottolineando l’importanza di promuovere alternative più sostenibili e rispettose dell’ambiente.