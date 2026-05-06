Aphelion, il videogioco nato con l’ESA che porta l’esplorazione spaziale europea ai confini del Sistema Solare

L’Agenzia Spaziale Europea entra in una nuova fase della comunicazione scientifica attraverso Aphelion, un videogioco narrativo di fantascienza sviluppato in collaborazione con lo studio francese DON’T NOD Entertainment. Il titolo, uscito il 28 aprile e disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, porta i giocatori ai confini del Sistema Solare, trasformando l’esplorazione spaziale in un’esperienza interattiva fondata su competenze scientifiche reali. La notizia più rilevante è il carattere inedito dell’operazione: Aphelion segna infatti la prima volta in cui un videogioco di fantascienza presenta una missione dell’ESA, coinvolgendo astronauti dell’Agenzia in condizioni di vita reale come filo narrativo centrale. Una scelta che amplia il raggio d’azione della comunicazione spaziale europea e punta a raggiungere pubblici nuovi attraverso linguaggi vicini alle industrie culturali e creative.

La missione Hope-01 e il pianeta immaginario Persefone

Al centro di Aphelion c’è la missione fittizia Hope-01, che conduce i giocatori sul pianeta inesplorato Persefone, un nono pianeta immaginario collocato ai margini del Sistema Solare. I protagonisti sono gli astronauti dell’ESA Ariane Montclair e Thomas Cross, attraverso i quali il pubblico viene accompagnato in una storia di esplorazione, scoperta e sopravvivenza.

Pur muovendosi in un contesto di fantascienza, il gioco è stato sviluppato per mantenere un legame diretto con la realtà dell’esplorazione spaziale. L’obiettivo non è soltanto intrattenere, ma costruire un immaginario credibile, capace di far percepire al giocatore la complessità tecnica, umana e scientifica di una missione ispirata a scenari plausibili.

Il contributo scientifico dell’Esa allo sviluppo del gioco

Lo sviluppo di Aphelion è avvenuto in stretta collaborazione con l’ESA, che ha coinvolto scienziati, ingegneri e astronauti in diversi aspetti chiave del progetto. Il contributo dell’Agenzia ha riguardato elementi come le unità di misura, la fisica, gli strumenti, il vocabolario scientifico e la progettazione sonora, o sound design.

Questa collaborazione ha permesso a DON’T NOD Entertainment di costruire una rappresentazione dell’esplorazione spaziale ispirata a missioni reali, mantenendo una base di conoscenze scientifiche reali all’interno di una narrazione immaginaria. Il risultato è un prodotto che prova a fondere accuratezza, coinvolgimento emotivo e linguaggio videoludico, con l’intento di rendere più accessibile il mondo dello spazio a un pubblico ampio.

Una narrazione che va oltre il videogioco

Il progetto Aphelion non si limita all’esperienza di gioco. L’iniziativa esplora anche nuovi formati narrativi che estendono il racconto oltre il prodotto videoludico. Una pagina dedicata alla missione fittizia sul sito web dell’ESA presenta la missione Hope-01, mentre una patch della missione è stata sviluppata appositamente per l’occasione.

Questi elementi contribuiscono a rafforzare il legame tra finzione e realtà, creando un ecosistema narrativo che accompagna il giocatore anche fuori dal gioco. Ulteriori abilitazioni rafforzeranno ulteriormente questo collegamento, consolidando la dimensione educativa e ispiratrice del progetto.

Comunicazione scientifica, cultura europea e nuovi pubblici

Con Aphelion, l’Agenzia Spaziale Europea conferma la volontà di sperimentare linguaggi innovativi per raccontare la scienza. Il videogioco diventa così uno strumento di comunicazione scientifica, capace di intercettare generazioni e comunità che potrebbero non avvicinarsi ai temi dello spazio attraverso i canali tradizionali.

Il progetto si inserisce inoltre nell’ambizione dell’ESA di interagire con le industrie culturali e creative, promuovendo la cultura europea e valorizzando il ruolo dell’Europa nell’esplorazione spaziale. Attraverso una narrazione immersiva, l’Agenzia punta a condividere non solo la dimensione tecnica delle missioni spaziali, ma anche i valori che le accompagnano.

I valori condivisi da Esa e don’t nod

Radicato nei valori condivisi da ESA e DON’T NOD, Aphelion sostiene la Strategia 2040 dell’ESA e affronta temi legati a esplorazione, scoperta e consapevolezza del cambiamento climatico. Il videogioco diventa quindi anche un mezzo per riflettere su questioni più ampie, collegando l’immaginario dello spazio alle sfide della Terra.

In questa prospettiva, la collaborazione tra un’agenzia spaziale e uno studio videoludico non viene presentata come una semplice operazione promozionale, ma come un tentativo di usare la narrazione interattiva per rendere più comprensibili e vicini i valori dell’esplorazione scientifica.

Le dichiarazioni dell’Esa e di don’t nod

A sottolineare il valore strategico della collaborazione è Anne-Sophie Bradelle, Capo del Dipartimento di Comunicazione dell’ESA, che ha dichiarato: “questa collaborazione riflette l’ambizione dell’ESA di lavorare a stretto contatto con partner creativi per condividere la realtà e i valori dell’esplorazione spaziale in modi coinvolgenti. Raggiungendo un nuovo pubblico attraverso una narrazione immersiva, questo progetto contribuisce a ispirare future carriere nel settore spaziale e sostiene gli sforzi di reclutamento dell’ESA, con le oltre 400 posizioni che si prevede di pubblicare nel corso del 2026”.

Anche Oskar Guilbert, CEO di DON’T NOD, ha evidenziato il significato del progetto: “è stato un privilegio poter contare sul sostegno dell’ESA e dei suoi team durante lo sviluppo di Aphelion. Questa collaborazione è un’ulteriore prova del fatto che i videogiochi possono superare i confini della finzione per riflettere sulla nostra realtà. L’ESA ha posto l’umanità, la sostenibilità e l’inclusività al centro della sua missione, e noi di DON’T NOD siamo orgogliosi di contribuire a sensibilizzare i nostri giocatori sul loro lavoro attraverso la storia di Ariane e Thomas”.

Aphelion come ponte tra scienza, creatività e futuro dello spazio

Attraverso Aphelion, l’ESA continua a esplorare come scienza, creatività e narrazione interattiva possano fondersi per condividere l’entusiasmo dell’esplorazione spaziale. Il gioco rappresenta un esperimento significativo nel modo in cui le istituzioni scientifiche possono dialogare con il pubblico, usando strumenti culturali capaci di generare partecipazione e immedesimazione.

La collaborazione con DON’T NOD Entertainment mostra come il videogioco possa diventare un canale credibile per raccontare la ricerca, l’esplorazione e le competenze scientifiche, senza rinunciare alla forza emotiva della finzione. In questo equilibrio tra realtà e immaginazione, Aphelion si propone come un nuovo punto di incontro tra cultura europea, divulgazione e futuro dell’avventura spaziale.