“Api e altri insetti”: una giornata speciale al Bioparco tra laboratori, giochi e degustazioni per grandi e piccoli

Il Bioparco di Roma apre le sue porte a una giornata speciale dal titolo “Api e altri insetti”, un evento pensato per avvicinare adulti e bambini alla vita degli insetti, il gruppo animale più abbondante sulla Terra. Dalle ore 11.00 alle 17.00, i visitatori potranno partecipare a cinque laboratori interattivi che combinano apprendimento e divertimento, con l’obiettivo di far conoscere da vicino la vita delle api e l’importanza della biodiversità degli insetti. Il primo laboratorio, “Nel mondo delle api”, permetterà di osservare da vicino la frenetica attività di un alveare. I partecipanti potranno comprendere l’organizzazione sociale delle api, il loro ruolo ecologico e persino provare a riconoscere l’ape regina. Questo percorso esperienziale mostra l’importanza della cooperazione all’interno dell’alveare e il valore ecologico degli insetti impollinatori.

Impollinazione in azione: il ruolo fondamentale degli impollinatori

In “Impollinazione in azione”, i visitatori scopriranno tutti i segreti dell’arnia, apprendendo come lavorano gli impollinatori e quanto sia fondamentale il loro ruolo anche per l’alimentazione umana. Il laboratorio mette in evidenza il legame tra insetti e produzione alimentare, insegnando in maniera pratica e coinvolgente quanto sia prezioso il contributo degli insetti all’ecosistema.

Il laboratorio “Insettopia: amici da scoprire” trasforma i partecipanti in veri e propri entomologi per un giorno. Tra giochi e quiz, sarà possibile esplorare la biodiversità degli insetti, sfatando paure e pregiudizi e scoprendo l’importanza di questi animali per l’equilibrio della natura.

Miele e biodiversità: un viaggio tra i sapori

La quarta postazione, “Miele e biodiversità: un viaggio tra i sapori”, guiderà i partecipanti alla scoperta dei segreti del miele, spiegando come nasce e perché ne esistono diverse varietà. L’attività unisce conoscenza e curiosità, con un momento di degustazione di varie tipologie di miele che permetterà di apprezzarne sapori e caratteristiche.

Il laboratorio “Cera una volta – perché le api fanno la cera e come creare candele artigianali” offre una spiegazione sul ruolo della cera nella vita delle api e sulla sua importanza ecologica. Ogni partecipante potrà realizzare una candela di pura cera, trasformando il prodotto delle api in un oggetto da portare a casa e unendo esperienza pratica e conoscenza scientifica.

Eduzoo e la dedica a Micael Bolognesi

La giornata è stata ideata dal gruppo di lavoro di Eduzoo, gli educatori dell’Unione Italiana Zoo e Acquari, con l’obiettivo di rendere la scienza accessibile e divertente. L’evento è dedicato a Micael Bolognesi, appassionato del mondo degli invertebrati, che ha condiviso con Eduzoo l’amore per la natura.

Con questa iniziativa, il Bioparco conferma il suo ruolo di riferimento nella didattica ambientale, proponendo attività che coniugano apprendimento, divertimento e rispetto per la biodiversità, offrendo a visitatori di tutte le età un contatto diretto con il mondo affascinante delle api e degli insetti.