Apicoltore muore mentre tenta di recuperare uno sciame di api

Un uomo di 74 anni, appassionato di apicoltura, è morto mentre cercava di recuperare uno sciame di api che si era allontanato dal suo alveare e aveva raggiunto la proprietà di un vicino. La tragedia si è consumata nel corso delle operazioni con cui l’uomo stava tentando di riportare le api sotto controllo, dopo che lo sciame si era spostato fuori dall’area in cui si trovava l’alveare. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si sarebbe trovato nella proprietà confinante proprio per intervenire sullo sciame. Durante il tentativo di recupero, però, qualcosa sarebbe accaduto improvvisamente, fino al drammatico epilogo.

Il vicino ha dato l’allarme

A rendersi conto della situazione è stato il vicino, che ha visto l’uomo a terra. È stato lui a dare l’allarme, ma non si è avvicinato a causa della presenza delle api. La scena, infatti, era resa particolarmente rischiosa proprio dallo sciame di api, ancora presente nell’area.

Il vicino, secondo quanto emerso, ha quindi chiesto aiuto senza avvicinarsi al corpo dell’uomo, temendo le conseguenze di un possibile contatto con le api. Una circostanza che conferma la delicatezza dell’intervento e il clima di emergenza in cui si sono svolti i soccorsi.

L’arrivo del 118 e il decesso

Sul posto è arrivato il personale del 118, ma per il 74enne non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La morte sarebbe avvenuta mentre l’apicoltore stava cercando di recuperare lo sciame che si era allontanato dal suo alveare. Gli accertamenti dovranno chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, ma al momento l’ipotesi presa in considerazione è quella di una morte causata da shock anafilattico.

Una passione finita in tragedia

L’uomo era legato alla apicoltura, una passione che lo aveva portato a occuparsi direttamente delle proprie api. Proprio nel tentativo di recuperare uno sciame allontanatosi dall’alveare, il 74enne ha perso la vita.

La vicenda mette al centro una morte improvvisa, avvenuta durante un’attività legata alla cura delle api e al controllo dello sciame. Un intervento che, secondo quanto ricostruito finora, era nato dall’esigenza di recuperare le api finite nella proprietà di un vicino e che si è concluso con l’arrivo dei soccorsi e la constatazione del decesso.

Accertamenti sulla dinamica

La dinamica resta affidata alle verifiche successive. La prima ricostruzione indica che l’uomo si trovava a terra quando il vicino lo ha notato e ha chiamato i soccorsi. La presenza delle api ha impedito al vicino di avvicinarsi, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario.

Al momento, l’elemento principale resta l’ipotesi della morte per shock anafilattico, collegata alla presenza dello sciame di api e al tentativo di recupero. Una tragedia improvvisa che ha trasformato una normale attività di apicoltura in un episodio fatale.