Argentina, il piano minerario punta su litio e rame per una nuova stagione di export

L’Argentina punta a trasformare la propria industria mineraria in uno dei pilastri dell’economia nazionale, accanto a energia e agricoltura. Il dato più rilevante arriva dalle proiezioni sulle esportazioni: entro dieci anni il Paese prevede di esportare litio per un valore di 12,1 miliardi di dollari e rame per un valore di 20,6 miliardi di dollari. A dichiararlo è stato il ministro argentino delle Miniere, Luis Lucero, in un quadro che conferma l’accelerazione del settore sotto la presidenza di Javier Milei. Al centro della strategia del governo c’è il Regime di Incentivazione per i Grandi Investimenti, noto come RIGI, introdotto per attrarre capitali e sostenere progetti industriali e minerari di larga scala.

Progetti minerari per oltre 50 miliardi di dollari

Secondo quanto riferito da Lucero, il valore complessivo dei progetti minerari approvati e presentati al RIGI raggiunge quota 50,692 miliardi di dollari. Una cifra che misura l’ambizione dell’esecutivo argentino nel fare della mineraria un settore chiave per la crescita del Paese e per il rafforzamento della sua capacità di esportazione.

“Il valore totale dei progetti minerari approvati e presentati al Regime di Incentivazione per i Grandi Investimenti (RIGI) del Paese ammonta a 50,692 miliardi di dollari”, ha aggiunto Lucero.

Il programma, lanciato durante la presidenza di Javier Milei, ha contribuito ad aumentare l’attrattività dell’Argentina agli occhi dei grandi operatori internazionali del comparto minerario. Tra i gruppi richiamati dal nuovo quadro di incentivi figurano giganti del settore come BHP e Rio Tinto.

Litio e rame al centro della nuova strategia export

La prospettiva più significativa riguarda il peso futuro di litio e rame nelle esportazioni argentine. Il litio, materiale centrale per la transizione energetica e per le batterie, dovrebbe generare esportazioni per 12,1 miliardi di dollari entro dieci anni. Il rame, fondamentale per reti elettriche, infrastrutture e tecnologie industriali, potrebbe invece raggiungere un valore di 20,6 miliardi di dollari nello stesso arco temporale.

Complessivamente, le due materie prime porterebbero quindi a esportazioni potenziali per 32,7 miliardi di dollari entro il prossimo decennio. Per l’Argentina, si tratta di una prospettiva che rafforza il ruolo della miniera come leva di sviluppo economico e come strumento per attrarre investimenti esteri.

L’effetto Milei sugli investimenti minerari

Il RIGI si inserisce nella più ampia agenda economica promossa dal governo di Javier Milei, che mira a rendere più competitivo il Paese nei confronti degli investitori internazionali. Nel settore minerario, il regime ha già contribuito ad attirare l’interesse di grandi gruppi globali, in un contesto in cui l’Argentina cerca di valorizzare le proprie risorse naturali e aumentare la presenza sui mercati internazionali.

L’obiettivo dichiarato è fare della industria mineraria argentina un comparto trainante, insieme a energia e agricoltura. Il coinvolgimento di aziende come BHP e Rio Tinto segnala il potenziale del Paese nel competere per capitali destinati a materie prime considerate strategiche a livello globale.

Esportazioni minerarie attese in crescita del 49% nel 2026

Le prospettive di crescita non riguardano solo il lungo periodo. Secondo quanto affermato a inizio settimana dal presidente della Camera argentina delle imprese minerarie, Roberto Cacciola, le esportazioni minerarie del Paese stanno già accelerando e potrebbero registrare un forte aumento nel breve termine.

“Le esportazioni minerarie stanno crescendo sempre più rapidamente in Argentina, e si prevede che già nel 2026 aumenteranno del 49%”, ha affermato ad inizio settimana il presidente della Camera argentina delle imprese minerarie, Roberto Cacciola.

La previsione di un incremento del 49% già nel 2026 rafforza l’idea di una fase di espansione per il settore. In questo scenario, litio, rame, grandi investimenti e incentivi pubblici diventano gli elementi centrali della nuova politica mineraria argentina.

Una scommessa economica fondata sulle materie prime strategiche

La notizia centrale è che l’Argentina punta a costruire una nuova piattaforma esportatrice basata su litio e rame, con proiezioni che arrivano a 32,7 miliardi di dollari entro dieci anni solo per queste due risorse. Il dato si inserisce in un portafoglio più ampio di progetti minerari collegati al RIGI, il cui valore totale ammonta a 50,692 miliardi di dollari.

Per il governo Milei, il settore minerario rappresenta una delle leve principali per attrarre investimenti, aumentare le esportazioni e affiancare i comparti tradizionalmente centrali dell’economia argentina. La sfida sarà trasformare il potenziale dei progetti approvati e presentati in capacità produttiva effettiva, consolidando la posizione del Paese nelle filiere internazionali delle materie prime strategiche.