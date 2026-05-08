Asean, allarme dei leader per il Medio Oriente: energia e sicurezza marittima al centro del vertice nelle Filippine

Nelle Filippine si tiene il vertice dei leader degli undici Paesi dell’Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. Sul summit annuale pesano le ripercussioni legate alla situazione in Medio Oriente, a cominciare dai prezzi del petrolio e dai rischi per la stabilità delle rotte marittime internazionali. La questione energetica è centrale per l’area. I Paesi dell’Asean, secondo dati riportati dai media della regione, dipendono molto dalle importazioni di oro nero dal Medio Oriente, perché da qui arriva più del 55% dell’import di greggio della regione. Una percentuale che rende la crisi mediorientale un tema immediatamente strategico per economie, trasporti, industria e sicurezza dell’Asia sudorientale.

La dichiarazione dell’Asean sulla crisi in Medio Oriente

Nel documento pubblicato sul sito dell’Asean, i leader regionali hanno espresso una posizione comune sulla crisi in corso. La dichiarazione è stata “adottata in risposta alla crisi in Medio Oriente” e manifesta sostegno per il “cessate il fuoco tra Usa e Iran” e “negoziati in buona fede per una soluzione duratura di questo conflitto”.

“Abbiamo espresso la forte preoccupazione per la situazione in rapida evoluzione in Medio Oriente, che rappresenta una minaccia grave per vita e sicurezza dei civili, così come per pace e stabilità nella regione e a livello globale”, si legge nella dichiarazione “adottata in risposta alla crisi in Medio Oriente” pubblicata sul sito dell’Asean, che manifesta sostegno per il “cessate il fuoco tra Usa e Iran” e “negoziati in buona fede per una soluzione duratura di questo conflitto”.

L’invito a “tutte le parti” è a “mantenere condizioni favorevoli per la piena ed efficace attuazione del cessate il fuoco, esercitando massima moderazione, ponendo fine alle ostilità ed evitando azioni che possano aggravare la situazione”.

Pace, stabilità e diplomazia al centro del messaggio dei leader

Il vertice nelle Filippine conferma la volontà dell’Asean di presentarsi con una linea comune su una crisi che viene considerata non solo regionale, ma globale. Nel testo, i leader insistono sul rispetto del diritto internazionale, sulla necessità del dialogo e sulla diplomazia come strumenti per affrontare conflitti e tensioni.

“Abbiamo sottolineato – si legge ancora – l’importanza di mantenere pace, stabilità e prosperità nella regione, rispettando il diritto internazionale e promuovendo un dialogo sincero e la diplomazia nell’affrontare conflitti e tensioni, compresa la necessità di una cessazione completa e immediata delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente”.

Il richiamo alla “cessazione completa e immediata delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente” evidenzia la preoccupazione dei Paesi del Sud-est asiatico per un possibile allargamento della crisi e per le conseguenze sulla sicurezza dei civili, sulla stabilità internazionale e sull’economia regionale.

Stretto di Hormuz, sicurezza marittima e libertà di navigazione

Uno dei passaggi più rilevanti della dichiarazione riguarda la sicurezza marittima e la libertà di navigazione, temi decisivi per i Paesi dell’Asean e per il commercio internazionale. La situazione nello Stretto di Hormuz ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza energetica dell’Asia sudorientale, da quando il 28 febbraio Usa e Israele hanno avviato operazioni militari contro l’Iran, a cui Teheran non ha mancato di “rispondere”, fermate dalla fragile tregua in atto.

Nel documento viene “riaffermata l’importanza” della “sicurezza marittima” e della “libertà di navigazione” con “forte preoccupazione per misure discriminatorie o unilaterali che possano impedire o ostruire il transito di imbarcazioni nello Stretto di Hormuz o di qualsiasi altro Stretto usato per la navigazione internazionale”.

Il riferimento allo Stretto di Hormuz è particolarmente significativo perché riguarda uno snodo essenziale per il transito energetico globale. Per i Paesi dell’Asean, fortemente dipendenti dall’importazione di greggio dal Medio Oriente, qualsiasi ostacolo alla navigazione può trasformarsi rapidamente in un rischio economico e strategico.

Energia e petrolio, il nodo della dipendenza dal Medio Oriente

La dipendenza energetica dell’Asia sudorientale dal Medio Oriente è uno dei fattori che rendono il vertice particolarmente sensibile alla crisi in corso. Più del 55% dell’import di greggio della regione arriva dall’area mediorientale, secondo dati riportati dai media regionali. Per questo, l’andamento dei prezzi del petrolio e la sicurezza delle rotte di approvvigionamento sono diventati temi centrali del confronto tra i leader.

La dichiarazione conferma l’accordo a “rafforzare” il “coordinamento” in caso di crisi, a “rafforzare la sicurezza energetica e la resilienza della regione”. Si tratta di un passaggio che lega direttamente la crisi in Medio Oriente alle priorità interne dell’Asean, dalla stabilità dei mercati alla continuità delle forniture, fino alla capacità dei Paesi membri di rispondere in modo coordinato a eventuali nuove tensioni.

I Paesi dell’Asean coinvolti nel summit

Dell’Asean fanno parte Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Timor Est e Vietnam. Il vertice nelle Filippine riunisce dunque una regione ampia e diversificata, ma accomunata dalla necessità di affrontare le ricadute della crisi mediorientale su energia, commercio e sicurezza.

La posizione assunta dai leader segnala che la crisi in Medio Oriente non viene percepita come distante dall’Asia sudorientale. Al contrario, il nesso tra petrolio, Stretto di Hormuz, libertà di navigazione e sicurezza energetica rende il dossier una priorità immediata per l’intera area.