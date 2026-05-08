Astroincontri di maggio al Parco astronomico “Livio Gratton”: serate sotto le stelle tra planetario, telescopi e passeggiate notturne

Nel mese di maggio il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, nel cuore del Parco dei Castelli Romani, torna a essere uno dei luoghi di riferimento per chi desidera avvicinarsi all’astronomia attraverso esperienze coinvolgenti, divulgative e aperte a pubblici diversi. Ripartono infatti gli Astroincontri, speciali eventi pensati per trascorrere intere serate all’insegna della scoperta delle meraviglie del cielo notturno, tra emozione, osservazione e conoscenza scientifica. A organizzare la rassegna è l’Associazione Tuscolana di Astronomia, realtà attivamente impegnata da oltre trent’anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica. Il programma di maggio punta a coinvolgere bambini, famiglie, appassionati e curiosi, con attività che uniscono il fascino del planetario, l’osservazione al telescopio e l’esperienza diretta del cielo stellato.

La notizia principale: quattro venerdì di eventi e la prima Night Star Walk della primavera

Il calendario di maggio si presenta particolarmente ricco. Gli esperti dell’ATA proporranno al pubblico di piccoli e grandi esploratori del cosmo ben quattro Astroincontri nei venerdì sera di maggio, a cui si aggiunge la prima Night Star Walk della stagione primaverile, in programma nella serata di sabato 9 maggio.

La passeggiata notturna rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi del programma. Il percorso si snoderà nei dintorni del Parco astronomico, lungo i Pratoni del Vivaro, un luogo particolarmente affascinante e buio, ideale per lasciarsi guidare nella scoperta del cielo e delle bellezze naturalistiche del territorio. Sotto la guida di esperti, i partecipanti potranno ammirare il cielo notturno sia a occhio nudo sia al telescopio, vivendo un’esperienza che unisce astronomia, natura e divulgazione.

Stelle al planetario: la serata per famiglie apre la rassegna

Ad aprire la rassegna sarà l’Astroincontro “Stelle al planetario – Serata in famiglia”, previsto venerdì 8 maggio e dedicato ai bambini dai 6 anni in su. L’evento è pensato per avvicinare i più piccoli alla scoperta dell’Universo in modo semplice, emozionante e diretto, grazie alla guida dei divulgatori dell’Associazione Tuscolana di Astronomia.

Sotto la cupola del planetario, che riproduce fedelmente la volta stellata, i bambini potranno osservare il cielo in un ambiente immersivo, prima di passare all’osservazione vera e propria attraverso potenti telescopi. L’obiettivo è far vivere ai partecipanti l’emozione della scoperta del cielo, stimolando domande, curiosità e meraviglia.

Durante la serata, i bambini saranno invitati a sfidare il buio come piccoli esploratori del cosmo, per ammirare alcuni degli oggetti celesti più spettacolari. Tra questi ci sarà Venere, protagonista indiscusso delle prime ore della sera e punto di partenza ideale per avvicinarsi all’osservazione astronomica.

Stelle astrofile: giovani divulgatori, fusione nucleare e osservazioni al telescopio

Venerdì 15 maggio sarà la volta dell’Astroincontro “Stelle astrofile”, caratterizzato da un programma articolato e pensato per unire divulgazione, passione giovanile e osservazione del cielo. La serata si aprirà con uno spettacolo nel planetario curato da giovani e appassionati astrofili del progetto “AstroYoung” del liceo “Vailati” di Genzano.

A seguire, il pubblico potrà assistere alla conferenza dell’esperto dell’ATA Salvatore Almaviva, dedicata alla scoperta dei processi di fusione nucleare che avvengono nelle stelle. L’incontro approfondirà anche le attività di ricerca che mirano a replicare sulla Terra questi processi, con l’obiettivo di ottenere energia pulita e illimitata.

La serata si concluderà con l’osservazione del cielo all’oculare del grande telescopio Dobson da 40 centimetri di diametro, uno strumento che permetterà ai partecipanti di scrutare più da vicino gli oggetti celesti visibili nel cielo di maggio.

Un nuovo appuntamento con Stelle al planetario il 22 maggio

Per la gioia di adulti e bambini, venerdì 22 maggio è in programma un nuovo evento “Stelle al planetario”, pensato per immergere il pubblico nell’affascinante mondo degli astri. Anche in questo caso il planetario del Parco astronomico “Livio Gratton” sarà al centro dell’esperienza divulgativa, offrendo ai partecipanti la possibilità di orientarsi tra stelle, pianeti e meraviglie del cielo.

L’appuntamento conferma la volontà dell’Associazione Tuscolana di Astronomia di proporre attività capaci di parlare a pubblici diversi, dai più giovani agli adulti, con un linguaggio accessibile e coinvolgente. Il cielo diventa così non solo oggetto di osservazione, ma anche occasione di conoscenza condivisa.

Stelle per tutti: l’astronomia senza barriere chiude il mese

Venerdì 29 maggio tornerà l’appuntamento “Stelle per tutti”, inserito nell’ambito dell’omonima manifestazione nazionale promossa dall’Unione Astrofili Italiani. Si tratta di un evento dal forte valore divulgativo e sociale, pensato in chiave inclusiva per rendere l’esperienza astronomica accessibile anche alle persone con disabilità motoria.

L’ATA, da sempre attenta alle esigenze dei vari pubblici, organizzerà una serata con spettacolo nel planetario e osservazioni astronomiche accessibili, con l’obiettivo di offrire a tutti la possibilità di provare l’emozione della scoperta del cielo. Con questo appuntamento, l’Associazione rafforza il proprio impegno nella divulgazione e compie un ulteriore passo nella costruzione di una cultura astronomica senza barriere.

Il Parco astronomico “Livio Gratton” come luogo di divulgazione e scoperta

Il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa si conferma, anche con il programma di maggio, un presidio prezioso per la diffusione della cultura astronomica nel territorio dei Castelli Romani. Gli Astroincontri offrono infatti l’opportunità di vivere il cielo in modo diretto, combinando strumenti scientifici, competenze divulgative e contatto con la natura.

Dalle serate per famiglie alle conferenze scientifiche, dalle osservazioni con telescopi alle passeggiate notturne ai Pratoni del Vivaro, il calendario costruito dall’Associazione Tuscolana di Astronomia punta a rendere l’astronomia un’esperienza accessibile, emozionante e condivisa. Maggio diventa così un mese privilegiato per alzare lo sguardo, scoprire le meraviglie dell’Universo e ritrovare, sotto il cielo notturno, il senso più autentico della curiosità scientifica.