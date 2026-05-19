Astronomia, i presunti pennacchi d’acqua di Europa potrebbero non essere ciò che sembrano: lo studio

L’analisi di 14 anni di dati del telescopio Hubble relativi ad Europa, la luna di Giove, ha permesso agli scienziati del Southwest Research Institute (SwRI) di comprendere meglio la sua tenue atmosfera. Le scoperte hanno messo in dubbio le precedenti evidenze che suggerivano che la luna ghiacciata emettesse intermittentemente deboli pennacchi d’acqua da un presunto oceano sotterraneo. “Le prove dell’esistenza di pennacchi di vapore acqueo su Europa non sono così solide come inizialmente si pensava“, ha affermato il Dott. Kurt Retherford dello SwRI, uno degli autori di un articolo del 2014 che aveva inizialmente formulato tale affermazione. Retherford e i suoi colleghi hanno recentemente pubblicato un nuovo studio che rianalizza i dati.

Il nuovo studio

Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, esamina gli ultimi 14 anni di dati dello spettrografo per immagini del telescopio spaziale Hubble (HST/STIS), focalizzato sulle emissioni Lyman-alfa di Europa. La radiazione Lyman-alfa è una specifica lunghezza d’onda della luce ultravioletta emessa e diffusa dagli atomi di idrogeno. Dal 2012 al 2014, il team ha spinto al limite le capacità del telescopio Hubble.

“Una delle difficoltà nell’interpretazione dei dati all’epoca era determinare la posizione di Europa nel suo contesto“, ha affermato Retherford. “Il funzionamento di Hubble lasciava un certo margine di incertezza in termini di posizionamento rispetto al centro dell’immagine. Se la posizione di Europa fosse stata errata anche solo di uno o due pixel, ciò avrebbe potuto influenzare l’interpretazione dei dati“. Di conseguenza, ciò che inizialmente si pensava potesse essere la prova di un pennacchio di vapore acqueo avrebbe potuto essere semplicemente rumore statistico.

I risultati

“La nostra rianalisi ha ridotto la nostra iniziale probabilità del 99,9% sull’esistenza dei pennacchi a meno del 90%“, ha dichiarato il Dott. Lorenz Roth (Istituto Tecnico Reale di Svezia), autore principale dell’articolo. “Non si tratta di una prova sufficiente a supportare la certezza delle affermazioni fatte all’epoca”.

Retherford ha affermato che l’attuale set di dati non esclude la possibilità dei pennacchi di vapore acqueo descritti nell’articolo del 2014, ma non fornisce più prove concrete della loro esistenza. “La descrizione del fenomeno non regge più allo stesso modo“, ha dichiarato Retherford. “I nuovi dati ci hanno indotto a riconsiderare la validità della conclusione del precedente articolo riguardo ai pennacchi di vapore acqueo. La recente analisi fornisce inoltre informazioni più precise sulla componente di atomi di idrogeno neutro dell’atmosfera di Europa in fuga, proveniente dalla sua superficie ghiacciata”.

Ulteriori ricerche

Gli scienziati dello SwRI sperano ancora di trovare pennacchi di vapore acqueo provenienti da Europa. Simili pennacchi di vapore acqueo sono stati confermati su Encelado, una luna di Saturno, e Io, un’altra luna di Giove vicina a Europa, presenta pennacchi di anidride solforosa che si espandono nello spazio.

Gli scienziati sono particolarmente interessati a Europa perché si ritiene che la sua superficie ghiacciata nasconda un vasto oceano di acqua salata sottostante. Le crepe nella crosta ghiacciata di Europa potrebbero fornire potenziali vie di risalita per l’acqua liquida, che potrebbe poi disperdersi nello spazio. Questa rimane una possibilità concreta che la missione Europa Clipper della NASA indagherà quando arriverà nel sistema di Giove nel 2030.