Australia, il miracolo della “fauna Lazzaro”: 10 animali sono tornati dopo l’estinzione!

In un’epoca spesso dominata da notizie di declino ambientale, il reportage di Australian Geographic lancia un messaggio di straordinario ottimismo. Esiste un gruppo esclusivo di creature, definite taxa Lazzaro, che dopo essere state dichiarate ufficialmente estinte sono riemerse dall’oblio in angoli remoti del continente australiano. Queste riscoperte non sono solo curiosità zoologiche, ma rappresentano una seconda possibilità cruciale per la biodiversità. Attraverso il lavoro di scienziati, comunità indigene e colpi di fortuna quasi incredibili, queste dieci specie sono passate dall’essere fantasmi della storia naturale a simboli viventi della lotta contro la sesta estinzione di massa.

L’Opossum pigmeo della montagna e il mistero dei ghiacciai

Considerato per decenni solo un reperto fossile del Pleistocene, l’Opossum pigmeo della montagna (Burramys parvus) è stato il primo grande miracolo della fauna australiana. Creduto estinto per millenni, è stato riscoperto nel 1966 all’interno di un rifugio sciistico sul Mount Hotham, nel Victoria. Questo piccolo marsupiale è l’unico mammifero australiano che vive esclusivamente in ambienti alpini e va in letargo sotto la neve. La sua sopravvivenza oggi dipende dalla protezione dei campi di massi di basalto dove si nutre della falena Bogong, dimostrando quanto sia delicato l’equilibrio tra la fauna selvatica e i cambiamenti climatici che colpiscono le alte vette.

Il Potoroo di Gilbert: il mammifero più raro del mondo

Per ben 120 anni, il Potoroo di Gilbert (Potorous gilbertii) è stato ritenuto scomparso per sempre, finché nel 1994 una ricercatrice non ne ha catturato accidentalmente un esemplare nella riserva di Two Peoples Bay, nel Western Australia. Questo minuscolo marsupiale, simile a un canguro in miniatura, si nutre quasi esclusivamente di funghi ipogei, svolgendo un ruolo vitale per la salute delle foreste. Con una popolazione selvatica estremamente ridotta, la sua riscoperta ha dato il via a uno dei programmi di conservazione più intensivi al mondo, includendo il trasferimento di colonie su isole libere da predatori per garantirne il futuro.

L’insetto stecco di Lord Howe e la fortezza della Piramide di Ball

Soprannominato “aragosta di terra”, l’insetto stecco di Lord Howe (Dryococelus australis) fu sterminato dall’isola principale dall’invasione dei ratti neri dopo un naufragio nel 1918. Dichiarato estinto nel 1920, è riapparso nel 2001 su una guglia vulcanica quasi inaccessibile in mezzo all’oceano, la Piramide di Ball. Una squadra di entomologi è riuscita a recuperare alcuni esemplari da un unico cespuglio di Melaleuca, avviando un programma di riproduzione in cattività allo zoo di Melbourne che sta ora riportando questa specie sull’orlo di una definitiva reintroduzione nel suo habitat originale.

Il Possum di Leadbeater: il fantasma delle foreste di frassino

L’emblema faunistico del Victoria, il Possum di Leadbeater (Gymnobelideus leadbeateri), non veniva avvistato dal 1909 e si temeva che la distruzione delle antiche foreste di eucalipto avesse segnato la sua fine. Nel 1961, tuttavia, fu individuato nuovamente vicino a Marysville. Conosciuto come il “possum fata” per la sua agilità nel muoversi tra i giganti della foresta al crepuscolo, questo animale rimane oggi al centro di accesi dibattiti politici sulla gestione forestale, ricordandoci che la riscoperta è solo l’inizio di una lunga battaglia per la tutela degli habitat.

Il Wallaby dalle briglie e il colpo di fortuna di un proprietario terriero

Il Wallaby dalle briglie (Onychogalea fraenata) deve il suo nome alle strisce bianche che ne solcano le spalle e fu considerato estinto per gran parte del XX secolo. La sua incredibile riapparizione avvenne nel 1973, quando un proprietario terriero del Queensland lo riconobbe dopo aver letto un articolo su una rivista naturalistica. Questa riscoperta ha permesso di proteggere l’ultima popolazione rimasta a Taunton, trasformando una terra destinata al pascolo in un santuario nazionale. La sua storia sottolinea l’importanza del coinvolgimento della popolazione locale e della sensibilizzazione pubblica nella scienza dei cittadini.

Il Parrocchetto notturno: il ritorno dell’uccello più misterioso

Per oltre un secolo, il Parrocchetto notturno (Pezoporus occidentalis) è stato considerato il “Santo Graal” degli ornitologi, un uccello così elusivo da essere ritenuto estinto. Dopo decenni di soli avvistamenti non confermati e carcasse ritrovate per strada, nel 2013 il naturalista John Young è riuscito a scattare le prime foto di un esemplare vivo nel Queensland. Questo uccello terrestre e notturno abita le vaste distese di erba spinifex dell’Australia centrale, e la sua riscoperta ha portato alla creazione di riserve segrete per proteggerlo da gatti selvatici e incendi, svelando un nuovo capitolo per l’ornitologia mondiale.

Il Drago senza orecchie delle praterie vittoriane: la riscoperta del secolo

Nel 2023, la comunità scientifica australiana ha vissuto quello che molti hanno definito il più grande successo di conservazione degli ultimi cinquant’anni: il ritrovamento del Drago senza orecchie delle praterie vittoriane (Tympanocryptis pinguicolla). Non avvistato dal 1969, questo piccolo rettile era considerato il primo vertebrato australiano estinto nell’era moderna a causa dell’agricoltura intensiva. La sua ricomparsa in un sito segreto vicino a Melbourne ha scatenato un’ondata di euforia e ha permesso di avviare programmi di eDNA per mappare altri possibili rifugi, dimostrando che anche le specie più fragili possono sopravvivere inaspettatamente.

Il Petauro del mogano e la corsa contro la deforestazione

Dimenticato per oltre un secolo dopo la sua prima descrizione nel 1883, il Petauro del mogano (Petaurus gracilis) è stato riscoperto nel 1989 nel Queensland settentrionale. Questo elegante aliante notturno abita una stretta fascia di foresta costiera che è stata quasi interamente convertita in piantagioni di zucchero e banani. La sua sopravvivenza è una lotta contro il tempo per ripristinare i corridoi ecologici che gli permettono di planare tra gli alberi, un esempio lampante di come la riscoperta debba essere seguita da azioni di ripristino ambientale immediate e su vasta scala.

Il Ratto delle rocce centrale: l’inarrestabile resilienza del deserto

Il Ratto delle rocce centrale (Zyzomys pedunculatus) è una specie che sembra giocare a nascondino con l’estinzione. Considerato scomparso dal 1960, è stato riscoperto nel 1996, per poi sparire nuovamente dopo gravi incendi boschivi e ricomparire ancora nel 2002 e successivamente nel 2013 nel West MacDonnell Ranges. La sua capacità di sopravvivere in habitat estremamente aridi e isolati lo rende un soggetto di studio cruciale per comprendere come le specie desertiche possano adattarsi a condizioni ambientali estreme, a patto che la pressione dei predatori introdotti venga controllata.

La Formica dinosauro: un fossile vivente nelle terre del sud

La Formica dinosauro (Nothomyrmecia macrops) è considerata la formica più primitiva al mondo, un vero e proprio collegamento con le specie del Cretaceo. Raccolta per la prima volta nel 1931 e mai più avvistata, fu riscoperta nel 1977 da una spedizione scientifica che si era accampata per caso in un’area boschiva della penisola di Eyre, nel South Australia. Questo insetto è attivo solo nelle notti fredde sotto i dieci gradi Celsius, una particolarità che ne aveva impedito il ritrovamento per decenni. La sua esistenza ci offre una finestra unica sull’evoluzione degli insetti sociali di milioni di anni fa.