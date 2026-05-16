Australia, uomo attaccato da squalo vicino Perth: è in condizioni critiche

Paura nelle acque dell’Australia occidentale, dove un uomo di circa 30 anni è stato gravemente ferito dopo l’attacco di uno squalo. L’incidente si è verificato al largo di Rottnest Island, nei pressi di Perth, secondo quanto riferito da un portavoce della St John Ambulance Western Australia. La vittima versa in condizioni giudicate “critiche“. L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno degli attacchi di squalo in Australia, dove dal 1791 sono stati registrati circa 1.300 incidenti, oltre 260 dei quali mortali. L’ultimo caso fatale risale a gennaio, quando un ragazzo di 12 anni perse la vita dopo essere stato aggredito da uno squalo nel porto di Sydney. Quell’episodio aveva suscitato particolare allarme perché inserito in una serie di 4 attacchi avvenuti nell’arco di appena 2 giorni, spingendo le autorità locali alla chiusura di decine di spiagge cittadine. Secondo diversi scienziati australiani, l’aumento della presenza umana in mare e il progressivo riscaldamento delle acque oceaniche starebbero modificando le rotte migratorie degli squali, contribuendo a una maggiore frequenza degli incontri ravvicinati con l’uomo.