Auto elettriche nel Regno Unito: il mercato torna a crescere dopo la flessione del 2025

Il mercato delle auto elettriche nel Regno Unito torna a mostrare segnali di crescita dopo il rallentamento causato dalle modifiche fiscali applicate nel 2025. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders, le immatricolazioni di vetture elettrificate nel Paese hanno superato quota 2 milioni, raggiungendo per la precisione 2.012.758 veicoli. Un traguardo significativo per la transizione verso la mobilità a zero e basse emissioni, anche se il settore resta ancora distante dagli obiettivi fissati dal Zero Emission Vehicle Mandate. Dopo un periodo di flessione legato alle modifiche fiscali introdotte nel 2025, il comparto delle auto elettriche britannico registra una nuova fase di espansione. La SMMT ha evidenziato che il mercato delle nuove e-car è cresciuto del 24% da inizio anno, confermando una ripresa della domanda e un rinnovato interesse da parte degli automobilisti del Regno Unito.

Nell’ultimo mese sono state registrate 149.247 immatricolazioni, un dato che ha rappresentato il 53,2% delle vendite complessive di auto. Si tratta di un risultato rilevante perché conferma il peso crescente delle vetture elettrificate all’interno del mercato automobilistico britannico, in un contesto in cui la transizione energetica del settore automotive resta al centro delle strategie industriali e politiche.

Le BEV crescono del 59,1% su base annua

Il dato più significativo riguarda le auto elettriche a batteria, le cosiddette BEV, che hanno registrato una crescita del 59,1% su base annua. Questa accelerazione ha portato le vetture completamente elettriche a coprire il 26,2% delle immatricolazioni mensili.

La performance delle BEV conferma il ruolo centrale delle vetture a batteria nella trasformazione del mercato automobilistico del Regno Unito. La crescita a doppia cifra segnala una domanda in ripresa, anche se non ancora sufficiente per allinearsi pienamente alla traiettoria prevista dalle normative sulle emissioni zero.

In aumento anche ibride plug-in e ibride tradizionali

Il quadro positivo non riguarda solo le auto elettriche a batteria. Anche le ibride plug-in, o PHEV, hanno messo a segno un incremento importante, con una crescita del 46,4% e una quota di mercato pari al 13,8%.

Le ibride tradizionali, indicate come HEV, hanno registrato a loro volta un aumento del 18,8%, attestandosi al 13,2% del mercato mensile. La combinazione di queste diverse tecnologie conferma come le motorizzazioni elettrificate stiano conquistando una quota sempre più ampia delle vendite complessive di auto nel Regno Unito.

Superata quota 2 milioni di vetture elettrificate

Il superamento della soglia dei 2 milioni di veicoli elettrificati rappresenta uno dei passaggi più importanti per il mercato britannico. La Society of Motor Manufacturers and Traders ha comunicato che le immatricolazioni complessive hanno raggiunto 2.012.758 veicoli, un dato che fotografa la crescita strutturale della mobilità elettrica nel Paese.

Questo risultato assume particolare rilievo perché arriva dopo una fase di incertezza legata alle modifiche fiscali del 2025, che avevano contribuito a frenare la domanda. Il ritorno alla crescita mostra quindi una maggiore tenuta del settore, sostenuta dall’ampliamento dell’offerta di modelli elettrificati e dalla progressiva evoluzione delle scelte dei consumatori.

Gli obiettivi dello Zero Emission Vehicle Mandate restano lontani

Nonostante i numeri positivi, la SMMT sottolinea che il mercato resta ancora lontano dagli obiettivi previsti dallo Zero Emission Vehicle Mandate. Da inizio 2026, le auto elettriche a batteria rappresentano il 23,1% del mercato, una quota inferiore al 33% auspicato.

Il divario tra la crescita effettiva delle BEV e gli obiettivi fissati evidenzia una criticità ancora aperta per il mercato britannico. La domanda sta aumentando, ma non con la velocità necessaria per rispettare pienamente il percorso indicato dalle politiche per la transizione a zero emissioni.

Le previsioni per il 2026 e il 2027

Le previsioni per il 2026 indicano una crescita complessiva del mercato automobilistico del 3,6%. Tuttavia, secondo la SMMT, la quota delle BEV non supererà il 26,%, rimanendo quindi sotto il livello auspicato per sostenere gli obiettivi dello Zero Emission Vehicle Mandate.

Guardando al 2027, la Society of Motor Manufacturers and Traders prevede che si arriverà a 2,121 milioni di auto elettriche circolanti sulle strade inglesi. Si tratta di una prospettiva di ulteriore crescita, ma accompagnata da una domanda definita meno dinamica del previsto.

Servono nuove politiche di supporto e più infrastrutture di ricarica

La crescita delle auto elettriche nel Regno Unito conferma che il mercato sta avanzando, ma il ritmo resta insufficiente rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione del settore. Secondo quanto evidenziato dalla SMMT, una domanda meno dinamica del previsto richiede ulteriori politiche di supporto e un maggiore sviluppo delle infrastrutture di ricarica.

Il nodo delle colonnine resta infatti centrale per sostenere l’adozione delle auto elettriche a batteria. Senza una rete di ricarica più capillare e senza misure capaci di stimolare la domanda, il rischio è che la crescita del mercato prosegua, ma a un passo inferiore rispetto a quello necessario per rispettare gli obiettivi del Regno Unito sulla mobilità a zero emissioni.