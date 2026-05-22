Auto elettriche più affidabili delle termiche: la Pannenstatistik 2026 dell’ADAC conferma il divario

Le auto elettriche risultano nettamente più affidabili delle vetture a combustione interna secondo la Pannenstatistik 2026, la celebre classifica annuale sull’affidabilità delle auto redatta dall’ADAC, l’Automobilclub tedesco. L’analisi ha preso in esame 158 modelli appartenenti a 27 case automobilistiche, valutando i guasti registrati su 1.000 veicoli immatricolati in Germania. Il dato più rilevante riguarda il confronto diretto tra alimentazioni: per un’auto elettrica di quattro anni, l’indice di guasti PKZ è pari a 6,5, mentre per una vettura termica della stessa età sale a 12,5. La differenza evidenzia un vantaggio significativo per le vetture a batteria, attribuito soprattutto alla minore componente meccanica soggetta a usura.

Il confronto tra elettriche e termiche premia le vetture a batteria

La Pannenstatistik 2026 ADAC conferma quindi un quadro favorevole alle elettriche, che registrano un numero proporzionalmente inferiore di guasti rispetto alle auto con motore a benzina o diesel. La spiegazione principale risiede nella diversa architettura tecnica: le vetture a batteria hanno meno componenti meccanici tradizionali, meno parti in movimento e una catena cinematica più semplice rispetto alle auto termiche.

Questo non significa che le elettriche siano prive di criticità. L’analisi dell’ADAC segnala infatti un aumento degli interventi legati a batterie e sistemi HV, cioè i sistemi ad alta tensione. Tuttavia, anche alla luce di questi elementi, il bilancio complessivo resta più favorevole per le vetture elettriche, che continuano a mostrare un’incidenza dei guasti più bassa rispetto ai modelli a combustione interna.

La batteria di avviamento resta la prima causa di panne

Nonostante le differenze tra le alimentazioni, la principale causa di intervento rimane comune: il guasto alla batteria di avviamento. Secondo i dati dell’Automobilclub tedesco, questo componente è responsabile di quasi la metà dei casi, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia elettrico o termico.

Nel complesso, l’ADAC ha contato oltre 3,6 milioni di soccorsi nel 2025, un dato in lieve crescita. Le starterbatterie risultano coinvolte nel 45% dei casi, confermandosi il punto debole più ricorrente del parco circolante tedesco. Il dato assume particolare rilievo perché interessa trasversalmente tutte le alimentazioni e continua a rappresentare la causa più frequente di fermo del veicolo.

Nelle elettriche pesano i problemi all’impianto elettrico di bordo

Se da un lato le auto elettriche beneficiano di una meccanica più semplice, dall’altro mostrano criticità specifiche legate alla maggiore complessità elettronica. Nelle vetture a batteria spiccano infatti i problemi all’impianto elettrico di bordo, con un tasso superiore rispetto a quello registrato sulle termiche.

Il dato riflette la crescente sofisticazione dei sistemi elettronici presenti sulle elettriche, dove la gestione dell’energia, dell’infotainment, dei dispositivi di sicurezza e delle funzioni di bordo assume un ruolo centrale. La minore usura meccanica riduce alcune tipologie di guasto, ma l’elettronica diventa un’area sempre più sensibile sul fronte dell’affidabilità.

Le criticità delle auto termiche: catena cinematica e alimentazione

Per le vetture a combustione interna, le fonti di guasto risultano più legate alla struttura meccanica tradizionale. Tra le principali criticità figurano la catena cinematica e il sistema di alimentazione, due ambiti che continuano a incidere sul numero complessivo di panne.

Il confronto con le elettriche mette in evidenza proprio la maggiore esposizione delle auto termiche a guasti connessi a componenti meccaniche e sistemi più complessi dal punto di vista dell’usura. La presenza di motore endotermico, trasmissione, sistema di alimentazione e numerosi organi ausiliari contribuisce a un indice di guasti superiore, soprattutto con l’aumentare dell’età del veicolo.

Un trend già emerso l’anno precedente

L’analisi dell’ADAC conferma un trend già emerso l’anno precedente: le auto elettriche registrano guasti proporzionalmente inferiori rispetto alle vetture termiche, pur in un contesto in cui aumentano gli interventi collegati a batterie e sistemi HV.

La continuità del dato rafforza la lettura secondo cui l’elettrico, almeno nella casistica osservata dall’Automobilclub tedesco, mostra una migliore tenuta sul piano dell’affidabilità delle auto. Il vantaggio non cancella le problematiche specifiche delle vetture a batteria, ma conferma una differenza strutturale nell’incidenza dei guasti rispetto ai veicoli a combustione interna.

Il peso delle elettriche nel parco circolante tedesco

I dati della Pannenstatistik 2026 vanno letti anche alla luce dell’espansione del parco circolante elettrico in Germania. Le auto elettriche rappresentano ancora il 4,1% del totale, ma incidono solo per l’1,37% delle panne.

Questo rapporto evidenzia una presenza nei soccorsi inferiore rispetto al peso effettivo delle elettriche nel parco veicoli. È un elemento significativo, perché indica che la crescita delle vetture a batteria non si traduce, almeno secondo i dati ADAC, in un aumento proporzionale degli interventi di assistenza stradale.

Vendite elettriche in crescita in Germania

Nel frattempo, il mercato tedesco continua a registrare una forte accelerazione delle vendite di vetture elettrificate. A marzo, su quasi 300.000 nuove immatricolazioni, il 24% è stato rappresentato da auto a batterie pure, mentre il 40% ha riguardato le ibride.

I dati arrivano dal Kraftfahrt-Bundesamt, il Kba, l’autorità federale tedesca per i trasporti a motore. La crescita delle immatricolazioni elettriche e ibride conferma il ruolo sempre più centrale dell’elettrificazione nel mercato automobilistico tedesco, mentre la Pannenstatistik 2026 ADAC fornisce un ulteriore elemento di valutazione sul fronte dell’affidabilità.

Affidabilità auto, il dato chiave della Pannenstatistik 2026

Il quadro che emerge dalla Pannenstatistik 2026 è netto: le auto elettriche mostrano un indice di guasti più basso rispetto alle auto termiche della stessa età. Il valore PKZ di 6,5 per le elettriche di quattro anni, contro 12,5 per le vetture a combustione interna, rappresenta il dato centrale dell’analisi ADAC.

La principale causa di panne resta la batteria di avviamento, responsabile del 45% dei soccorsi, mentre le criticità cambiano a seconda dell’alimentazione: più elettronica di bordo nelle elettriche, più problemi a catena cinematica e sistema di alimentazione nelle termiche. In un mercato in cui le immatricolazioni elettriche crescono e il parco circolante a batteria si espande, l’analisi dell’Automobilclub tedesco conferma che l’affidabilità delle auto elettriche è ormai uno dei dati più rilevanti nel confronto con le vetture tradizionali.