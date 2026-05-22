Biodiversità, Pichetto: “un tesoro che dobbiamo proteggere e valorizzare”

Oggi, 22 maggio, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della biodiversità, un importante appuntamento istituito ufficialmente dall’Onu nel 2000 per ricordare l’adozione della Convenzione sulla diversità biologica. L’edizione di quest’anno mette al centro un concetto fondamentale attraverso il tema “Acting locally for global impact“, evidenziando come sia necessario agire a livello locale per ottenere un impatto globale duraturo. In questo panorama internazionale, il nostro Paese si conferma come uno dei principali hotspot di biodiversità, poiché ospita oltre 60mila specie animali e più di 8mila specie di piante vascolari. Si tratta di un patrimonio naturalistico immenso, che concentra da solo circa un terzo delle specie animali europee e quasi la metà di quelle vegetali complessive.

Il ruolo centrale dell’Italia e il monito del Ministero

Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto per sottolineare la rilevanza della ricorrenza e l’assoluta necessità di tutelare il patrimonio naturale italiano. Il titolare del dicastero ha espresso con chiarezza la linea del governo, dichiarando: “La nostra biodiversità è un tesoro che dobbiamo proteggere e valorizzare: dalle azioni sul più piccolo territorio alle grandi decisioni globali, tutto contribuisce alla sua difesa“. Il quadro attuale presenta tuttavia profonde criticità legate alla crisi climatica globale. I cambiamenti climatici, come rileva esplicitamente il Ministero, rappresentano uno dei fattori determinanti di pressione sulla biodiversità, minacciando la sopravvivenza di numerose specie e l’equilibrio degli habitat naturali.

Gli investimenti del Pnrr e la Strategia al 2030

Per rispondere efficacemente a questa sfida ecologica, l’Italia sta lavorando a un insieme articolato di misure, muovendosi in perfetta linea con le direttive della Strategia nazionale per la biodiversità al 2030. Gli strumenti messi in campo prevedono interventi strutturali su larga scala, tra i quali spiccano il rafforzamento della rete Natura 2000 e una serie di investimenti mirati nella riforestazione, nella tutela del Capitale naturale e nella resilienza climatica, finanziati attraverso le risorse del Pnrr.

L’obiettivo finale rimane la coniugazione tra la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico nazionale, un traguardo che richiede una forte sinergia collettiva. “Salvaguardare gli ecosistemi – osserva ancora Pichetto – significa rafforzare la capacità del Paese di rispondere alle sfide che ci pone il cambiamento climatico, garantendo benessere, sicurezza e sviluppo sostenibile. L’impegno comune di istituzioni, imprese e cittadini è determinante per affermare la centralità della nostra natura per la crescita“.

In quest’ottica di lungo periodo, l’azione istituzionale ha visto anche il potenziamento delle politiche di decarbonizzazione e l’aggiornamento della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. I piani operativi includono interventi urgenti e specifici per la gestione delle risorse idriche, la salvaguardia delle coste e la messa in sicurezza delle aree urbane.