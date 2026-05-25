Bloccati dalla neve sul sentiero: 4 escursionisti salvati in elicottero nel Torinese

Quattro escursionisti sono stati recuperati nella tarda mattinata di oggi sopra Frassinetto, nel Torinese. Il recupero è stato portato a termine con l’elicottero dei Vigili del Fuoco che ha soccorso le quattro persone a quota 2400 metri. La comitiva in cordata era diretta al bivacco Beltrando quando è rimasta bloccata senza la possibilità di muoversi a causa della neve ancora presente sul sentiero. L’equipaggio dei Vigili del Fuoco ha poi intercettato i quattro che, intorno alle 13.30, sono stati prelevati e trasportati con l’elicottero in sicurezza fino al centro sportivo di Frassinetto.