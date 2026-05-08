Caccia a una nuova Terra: l’ultima occasione per vedere il satellite Plato prima della sua missione nello Spazio

Il prossimo 20 maggio rappresenterà una data fondamentale per il settore aerospaziale europeo, poiché i rappresentanti della stampa avranno un’opportunità unica e irripetibile per osservare da vicino il satellite Plato dell’Agenzia Spaziale Europea. L’appuntamento è fissato presso la camera bianca dell’ESTEC a Noordwijk, nei Paesi Bassi, dove sarà possibile ammirare questa straordinaria opera di ingegneria prima che lasci il continente per la sua definitiva collocazione operativa. L’evento permetterà di comprendere la portata tecnologica di una missione che promette di riscrivere la nostra conoscenza dell’universo, portando i giornalisti nel cuore pulsante della ricerca astronomica internazionale.

Una missione ambiziosa per scoprire gemelli della Terra

La missione dell’ESA denominata Plato, acronimo di PLAnetary Transits and Oscillations of stars, nasce con l’obiettivo primario di individuare pianeti potenzialmente abitabili, simili alla Terra, che orbitano attorno a stelle luminose paragonabili al nostro Sole. Per compiere questa impresa senza precedenti, il satellite si avvarrà della potenza di ben 26 telecamere progettate per determinare con estrema precisione le dimensioni degli esopianeti, oltre a individuare la presenza di eventuali esolune e anelli che li circondano. La capacità di scrutare la zona abitabile di altre stelle rende Plato uno degli strumenti più sofisticati mai realizzati per la ricerca di mondi rocciosi al di fuori del nostro sistema solare.

Il superamento dei test e il conto alla rovescia per il lancio

Recentemente, il satellite Plato è emerso con successo dalla camera del Large Space Simulator (LSS) situata presso il Centro Test dell’ESA, dove l’apparecchiatura ha completato una serie di rigorosi test volti a simulare le durissime condizioni ambientali dello spazio. Grazie a questi risultati positivi, il cronoprogramma procede senza intoppi e la sonda è ufficialmente sulla buona strada per il lancio, previsto per l’inizio del 2027 a bordo di un razzo Ariane 6. La partenza avverrà dallo spazioporto europeo situato nella Guyana Francese, dando ufficialmente inizio alla ricerca sistematica di pianeti terrestri che potrebbero ospitare la vita.

Dettagli dell’evento e modalità di partecipazione per i media

L’invito rivolto ai media per la giornata del 20 maggio prevede un programma intenso che si svolgerà dalle ore 14:00 alle ore 17:00 CEST presso la sede dell’ESTEC, in Keplerlaan 1, 2201 AZ Noordwijk. Durante il pomeriggio, i giornalisti avranno il privilegio di visitare il Centro Test e di osservare la camera bianca che ospita Plato, incontrando il team di esperti dell’ESA e dell’industria aerospaziale coinvolti nel progetto. Sarà consentito scattare fotografie e realizzare riprese video, che saranno soggette a controlli di sicurezza, e vi sarà l’opportunità di intervistare diversi specialisti per approfondire gli aspetti tecnici e scientifici della missione. Ulteriori dettagli riguardanti il programma specifico e i relatori che interverranno saranno condivisi dall’ESA a tempo debito.

Registrazione e informazioni logistiche per la stampa

Per partecipare a questo evento esclusivo, è obbligatoria la registrazione tramite il modulo dedicato disponibile all’indirizzo web https://blogs.esa.int/forms/esa-media-briefing-form, che dovrà essere completata tassativamente entro lunedì 18 maggio. Poiché i posti sono limitati, l’organizzazione confermerà la partecipazione e fornirà informazioni aggiuntive sul programma subito dopo la scadenza del termine di iscrizione. Per chi volesse approfondire i dettagli della missione, sono disponibili online la panoramica generale della missione PLATO, la relativa scheda informativa e i report sui recenti test spaziali superati.

L’Agenzia Spaziale Europea come motore del progresso continentale

L’Agenzia Spaziale Europea, fondata nel 1975, rappresenta oggi la porta d’accesso dell’Europa allo spazio, operando come un’organizzazione intergovernativa con la missione di plasmare lo sviluppo delle capacità spaziali europee e garantire che gli investimenti nel settore portino benefici tangibili ai cittadini. L’ESA conta attualmente 23 Stati membri, che includono Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito, con Cipro, Lettonia, Lituania e Slovacchia che partecipano come membri associati. Grazie al coordinamento delle risorse finanziarie e intellettuali, l’ESA realizza programmi che superano le possibilità dei singoli paesi, collaborando attivamente con l’Unione Europea per l’implementazione dei sistemi Galileo e Copernicus, e con Eumetsat per lo sviluppo di missioni meteorologiche all’avanguardia.