Cade a 2400 metri di quota: muore un escursionista in Valle Spluga

Tragedia sulle montagne della provincia di Sondrio. Un escursionista di 50 anni è morto intorno alle 13 di oggi a quasi 2400 metri di quota, nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga, nel territorio comunale di Madesimo, in Alta Valle Spluga. Le operazioni di recupero dell’escursionista deceduto sono in corso ad opera dei tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, stazione di Madesimo, e del SAGF, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo, anche loro del posto. Informati dell’accaduto anche i Carabinieri di Chiavenna. Sul posto anche un elicottero di EliSondrio.