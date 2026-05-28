Caldo Francia, registrati +53°C nei corridoi: chiusa una scuola elementare a Soustons

Una potente ondata di caldo stringe la Francia in una morsa da giorni, battendo centinaia di record di temperatura per maggio e impattando sulla vita della popolazione. Martedì 26 maggio, la temperatura superava i +30°C all’esterno della scuola elementare di Soustons, del Dipartimento delle Landes, nel sud del Paese, ma i termometri hanno registrato valori molto più alti nei corridoi, secondo Florian Deygas, primo vicesindaco responsabile dell’istruzione. L’ondata di caldo, infatti, ha fatto registrare per i corridoi dell’edificio +53°C, costringendo le autorità a chiudere la scuola oggi e domani per proteggere i bambini dal caldo estremo. “Si sono verificati persino malori e vomito”, ha aggiunto Deygas, indicando la lunga vetrata che attraversa l’intero edificio, responsabile dell’impennata della temperatura.