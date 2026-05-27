Caldo Piemonte, blackout in serata a Torino per le alte temperature

Questa giornata di caldo intenso in Piemonte, con numerosi record di temperatura massima battuti per il 3° giorno consecutivo, si conclude con blackout prolungati a Torino, dove oggi si sono sfiorati i +35°C. I blackout si sono verificati questa sera in alcune aree a ridosso del corso del fiume Po, in particolare Borgo Nuovo e Madonna del Pilone. Nel pomeriggio, invece, si erano avuti distacchi prolungati dell’energia elettrica nel quartiere San Salvario. A partire da domani, giovedì 28 maggio, l’ondata di calore si allenterà un po’ in Piemonte, con un calo termico di qualche grado. Le massime saranno comunque comprese tra +30 e +33°C e qualche punta intorno o superiore a +34°C sulle pianure orientali domani. Anche per la giornata di domani, Arpa Piemonte ha emesso un bollettino sulle ondate di calore con livello 3 (rosso, il più alto) su tutta la regione.

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