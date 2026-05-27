Meteo Piemonte, altra giornata storica per il caldo: battuti record per il 3° giorno consecutivo

Le previsioni meteo sono state rispettate e le giornate di ieri e oggi si sono confermate come le più bollenti di questa intensa ondata di caldo che ha interessato il Piemonte. Se già nella giornata di ieri erano stati battuti i record di temperatura massima per maggio in 57 località, oltre che i record regionali di temperatura media, media delle massime e media delle minime per maggio, la giornata di oggi ha regalato record in molte altre località, con le temperature che hanno diffusamente superato i +32-34°C in pianura, con picchi fino a +36-37°C nell’Alessandrino. Si tratta di anomalie di 10°C per questo periodo dell’anno, con valori più tipici dell’estate che di fine primavera, causati da una poderosa risalita dall’anticiclone subtropicale che ha fatto stabilire altre centinaia di record in diversi Paesi dell’Europa occidentale, dalla Francia al Regno Unito.

Tra i capoluoghi di provincia, nuovi record di temperatura massima per maggio oggi si registrano a:

Torino Giardini Reali +34,9°C

Vercelli +34,8°C

Asti +34,2°C

Novara +34,0°C

Cuneo +31,9°C

I picchi più alti nell’Alessandrino

La Protezione Civile della provincia di Alessandria segnala picchi di +36,3°C a Isola Sant’Antonio, ultimo paese dell’Alessandrino al confine con la Lombardia, stesso valore registrato a Casale Monferrato. Nel capoluogo e nella frazione San Rocco di Gamalero, a pochi chilometri da Alessandria, il termometro è arrivato a +36,2°C. Dall’Agenzia Regionale sono stati indicati +35,8°C nel sobborgo di Lobbi e +35,3°C ad Acqui Terme e nella vicina Sezzadio.

L’evoluzione per i prossimi giorni

A partire da domani, giovedì 28 maggio, l’ondata di calore si allenterà un po’, con un calo termico di qualche grado. Le massime saranno comunque comprese tra +30 e +33°C e qualche punta intorno o superiore a +34°C sulle pianure orientali domani. Possibile, inoltre, qualche temporale di calore verso il tardo pomeriggio di domani sulle Alpi. Anche per la giornata di domani, Arpa Piemonte ha emesso un bollettino sulle ondate di calore con livello 3 (rosso, il più alto) su tutta la regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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