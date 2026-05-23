California, stato di emergenza in Orange County per la perdita di un serbatoio chimico: evacuate 40mila persone

Una grave emergenza ambientale e di sicurezza pubblica sta interessando il Sud della California, dove il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza nella Orange County in risposta alla perdita di un serbatoio chimico. La situazione ha costretto circa 40.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni, mentre le autorità hanno disposto misure straordinarie per contenere i rischi legati alla dispersione di sostanze potenzialmente pericolose. La criticità riguarda un grande serbatoio di stoccaggio surriscaldato situato presso l’impianto aerospaziale della GKN Aerospace a Garden Grove, dove il potenziale collasso della struttura ha portato alla chiusura immediata delle scuole e all’ampliamento progressivo delle aree sottoposte a evacuazione.

La dichiarazione di Gavin Newsom

Di fronte all’evolversi dell’emergenza, il governatore della California ha annunciato la mobilitazione delle risorse disponibili per sostenere la comunità coinvolta. Gavin Newsom ha dichiarato: “la sicurezza è la nostra priorità. Stiamo mobilizzando tutte le risorse a disposizione per sostenere la comunità e assicurarci che abbia tutto il necessario”.

La dichiarazione dello stato di emergenza consente alle autorità di rafforzare il coordinamento degli interventi e di accelerare il supporto alle aree colpite dalla perdita chimica, mentre proseguono le operazioni per ridurre il rischio per la popolazione e per l’ambiente.

Il serbatoio di metacrilato di metile nell’impianto GKN Aerospace

Al centro dell’emergenza c’è un silos contenente una quantità compresa tra 22mila e 26mila litri di metacrilato di metile, sostanza utilizzata in ambito industriale e potenzialmente pericolosa in caso di rilascio nell’ambiente. Il serbatoio, situato all’interno della struttura della GKN Aerospace, ha iniziato a sprigionare vapori tossici nell’aria a partire da giovedì.

L’impianto di Garden Grove è specializzato nella produzione di componenti per velivoli commerciali e militari. La presenza del serbatoio surriscaldato e la fuoriuscita di sostanze chimiche hanno generato una situazione di forte preoccupazione per la sicurezza pubblica, spingendo le autorità locali ad adottare provvedimenti immediati.

Evacuazioni e scuole chiuse nel Sud della California

Le misure di protezione hanno inizialmente riguardato le zone più vicine all’impianto, ma sono state progressivamente estese a causa dell’evoluzione dell’emergenza. Le autorità hanno disposto la chiusura immediata delle scuole e l’evacuazione di circa 40mila residenti, chiamati a lasciare rapidamente le proprie abitazioni per evitare l’esposizione ai vapori sprigionati dal serbatoio.

I provvedimenti restrittivi sono stati ampliati anche a diverse aree delle città vicine, tra cui Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park e Westminster, oltre alla zona di Garden Grove direttamente interessata dalla perdita chimica.

Vigili del fuoco al lavoro contro la fuga di sostanze chimiche

I vigili del fuoco sono intervenuti in una corsa contro il tempo per tentare di fermare la perdita e mettere in sicurezza il serbatoio. Nonostante gli sforzi proseguiti senza sosta, le squadre di emergenza non sono riuscite a bloccare la falla originaria, un elemento che ha aggravato la gestione dell’intervento e reso necessario l’allargamento delle misure di evacuazione.

La presenza di vapori tossici nell’aria e il rischio legato al potenziale collasso del serbatoio hanno trasformato l’incidente industriale in una crisi di vasta portata per la Orange County, con ripercussioni sulle comunità circostanti e sulle attività scolastiche e quotidiane dell’area.

Emergenza chimica in Orange County: massima attenzione sulla sicurezza

La priorità delle autorità resta la tutela della popolazione e il contenimento della perdita di metacrilato di metile. La dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governatore Gavin Newsom segna il passaggio a una gestione rafforzata della crisi, mentre continuano le operazioni per monitorare la qualità dell’aria, sostenere gli evacuati e ridurre i rischi nelle zone interessate.

L’episodio presso l’impianto GKN Aerospace di Garden Grove rappresenta una delle più rilevanti emergenze ambientali recenti per il Sud della California, con migliaia di persone evacuate, scuole chiuse e interventi di sicurezza estesi a più città della Orange County.