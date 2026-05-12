Caso di epatite A in una scuola della provincia di Napoli: chiusura straordinaria per disinfestazione

Un caso di epatite A è stato riscontrato in una scuola della provincia di Napoli. La notizia riguarda il plesso Cappella dei Bisi del Circolo didattico Eduardo De Filippo di Santa Maria la Carità, dove è stata disposta una chiusura straordinaria per consentire l’esecuzione di interventi di disinfestazione. A comunicarlo è stato il sindaco Giosuè D’Amora, che oggi pomeriggio ha firmato un’ordinanza sindacale con cui viene stabilita la sospensione temporanea delle attività nel plesso interessato. Il provvedimento arriva a seguito delle indicazioni fornite dall’Asl, intervenuta dopo il caso di epatite A riscontrato all’interno dell’istituto scolastico.

L’ordinanza del sindaco di Santa Maria la Carità

La chiusura del plesso Cappella dei Bisi è stata disposta, come riportato nell’ordinanza, “per effettuare interventi di disinfestazione straordinari, così come prescritti dall’Asl in data odierna per un caso di Epatite A riscontrato nell’istituto scolastico. Dopo l’intervento, la scuola potrà riaprire”.

Si tratta dunque di una misura straordinaria e precauzionale, adottata per consentire lo svolgimento degli interventi indicati dall’autorità sanitaria. La scuola potrà tornare regolarmente operativa una volta completate le attività previste.

Le rassicurazioni del sindaco Giosuè D’Amora

Il sindaco Giosuè D’Amora ha spiegato di essere “in contatto con l’autorità sanitaria che mi ha rassicurato sul da farsi e sulle norme precauzionali da attuare così come da prescrizione della normativa in vigore”.

Le parole del primo cittadino puntano a chiarire che la gestione della situazione è stata avviata in raccordo con l’autorità sanitaria, seguendo le prescrizioni previste dalla normativa vigente. Il provvedimento, quindi, rientra nelle azioni indicate per fronteggiare il caso emerso nell’istituto.

L’ordinanza sindacale firmata dal sindaco Giosuè D’Amora stabilisce dunque una sospensione straordinaria finalizzata alla messa in atto delle prescrizioni sanitarie. Una volta completata la disinfestazione, come indicato nella comunicazione, la scuola potrà riaprire.