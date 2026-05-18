Clima, aumento delle temperature, alterazione del ciclo idrologico e ritiro dei ghiacciai in America Latina e Caraibi: il rapporto dell’OMM

Caldo record, siccità persistente, precipitazioni estreme e devastanti cicloni tropicali hanno avuto un impatto sulle comunità e sulle economie di tutta l’America Latina e dei Caraibi nel 2025, mentre lo scioglimento dei ghiacciai ha portato a un aumento dei rischi a breve termine come le inondazioni e a un rischio a lungo termine per la sicurezza idrica, secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). Lungo le coste affacciate sull’Atlantico, il livello del mare sta aumentando più rapidamente della media globale in alcune zone dell’Atlantico tropicale e dei Caraibi. La continua acidificazione e il riscaldamento degli oceani stanno aggravando i rischi per gli ecosistemi marini e la pesca, secondo il rapporto dell’OMM “State of the Climate in Latin America and the Caribbean in 2025”.

“I segni di un clima che cambia sono inequivocabili in tutta l’America Latina e nei Caraibi, dall’accelerazione della perdita di ghiacciai e dall’innalzamento del livello del mare al rapido intensificarsi dei cicloni tropicali, del caldo estremo, delle inondazioni e della siccità“, ha dichiarato il Segretario Generale dell’OMM, Celeste Saulo. “Questo rapporto dimostra che, mentre i rischi sono in aumento, lo è anche la nostra capacità di prevederli e agire per salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza”, ha affermato.

L’uragano Melissa

Un esempio lampante è stato l’uragano Melissa nell’ottobre del 2025, il primo uragano di categoria 5 mai registrato a colpire la Giamaica. Ha causato 45 morti e perdite economiche per circa 8,8 miliardi di dollari USA, oltre il 41% del PIL. Sebbene Melissa non avesse precedenti storici, le autorità giamaicane hanno utilizzato modelli di rischio di alta qualità per definire misure finanziarie preventive e piani di preparazione alle emergenze che hanno limitato il bilancio delle vittime e aiutato l’isola a far fronte all’emergenza.

Caldo estremo

Un altro rischio importante è rappresentato dal caldo estremo, che sta ponendo un onere crescente per la salute pubblica. Nel 2025, ondate di calore ricorrenti e intense, con temperature ben al di sopra dei +40°C, hanno colpito ampie zone del Nord, Centro e Sud America. È quindi urgente integrare le informazioni climatiche nella pianificazione sanitaria e nella preparazione alle emergenze, nonché i sistemi di allerta meteorologica precoce con i fattori scatenanti per la salute pubblica.

Molti Paesi non pubblicano regolarmente dati specifici sulla mortalità dovuta al caldo. Si stima che si verifichino circa 13.000 decessi all’anno attribuibili al caldo (media su 17 Paesi dal 2012 al 2021). Ciò suggerisce una significativa sottostima della mortalità correlata al caldo e, secondo il rapporto, è necessario migliorare la raccolta e l’analisi dei dati.

Il rapporto esamina inoltre come i sistemi agroalimentari siano esposti a eventi meteorologici estremi e shock climatici, con conseguenti impatti sulla produzione agricola, sui mezzi di sussistenza rurali, sull’accesso al cibo e sul funzionamento dei mercati.

L’importanza del rapporto

Il rapporto “State of the Climate in Latin America and the Caribbean in 2025” fornisce informazioni autorevoli sui principali indicatori climatici, sugli impatti e sui rischi, nonché sui principali eventi estremi regionali, tra cui cicloni tropicali, ondate di calore, forti piogge e siccità, e ondate di freddo.

“Questi risultati sono profondamente preoccupanti. Ma dimostrano anche perché il nostro lavoro è importante. Le informazioni sul clima non riguardano solo i dati. Riguardano le persone”, ha affermato Celeste Saulo. “Riguardano la protezione delle comunità da inondazioni, siccità, uragani, ondate di calore e altri pericoli. Riguardano gli agricoltori che pianificano i loro raccolti, le autorità sanitarie che si preparano ai rischi legati al caldo e le comunità costiere che si preparano all’innalzamento del livello del mare”, ha aggiunto. “Il Rapporto “State of the Climate in Latin America and the Caribbean in 2025” non è solo una pubblicazione scientifica. È un invito all’azione. Ci invita a rafforzare le osservazioni, investire nei servizi, colmare le lacune nei sistemi di allerta precoce e garantire che le informazioni sul clima raggiungano coloro che ne hanno più bisogno”, ha concluso Celeste Saulo.

Temperature

Dei quattro periodi trentennali analizzati nel rapporto, il periodo 1991-2025 mostra la tendenza al riscaldamento più marcata dall’inizio delle rilevazioni nel 1900: circa 0,26°C per decennio in Sud America e 0,25°C per decennio in America Centrale e nei Caraibi. Il Messico ha registrato il tasso di riscaldamento più rapido, circa 0,34°C per decennio dal 1991 al 2025.

La temperatura media annua della superficie terrestre nel 2025 si è classificata tra la quinta e l’ottava più alta mai registrata. Si sono registrate temperature record in tutta la regione, tra cui +52,7°C a Mexicali (Messico) – un nuovo record nazionale – e diverse ondate di calore con temperature superiori a +40-45°C in tutta l’America Centrale. In molte località del Sud America sono state registrate temperature superiori ai +40°C, con +44°C a Rio de Janeiro (Brasile) e +44,8°C a Mariscal Estigarribia (Paraguay).

Precipitazioni

Negli ultimi 50 anni circa, le precipitazioni in America Latina e nei Caraibi sono diventate più estreme, alternando periodi di siccità a diluvi, con periodi di siccità più lunghi ed eventi piovosi più intensi. In America Centrale e nel nord del Sud America (ad esempio, in Colombia, nella Repubblica Bolivariana del Venezuela e nella fascia amazzonica) si è registrato un aumento delle precipitazioni intense. Anche il Sud America sudorientale (Brasile meridionale, Uruguay e Argentina settentrionale) ha visto un incremento delle precipitazioni annuali e un aumento della frequenza delle inondazioni.

Il Cile centrale, il Brasile nordorientale e alcune aree dell’America Centrale e dei Caraibi stanno diventando più aride. La regione amazzonica presenta una situazione eterogenea, con stagioni secche più lunghe, picchi di piogge intense e una maggiore frequenza di siccità nell’Amazzonia meridionale e orientale.

Nel 2025, le piogge estreme e le inondazioni hanno causato gravi ripercussioni umanitarie, tra cui oltre 110.000 persone colpite in Perù ed Ecuador (inondazioni di marzo), 83 morti in Messico (inondazioni di ottobre) e frane diffuse con conseguenti danni alle infrastrutture.

Giugno 2025 è stato il mese più piovoso mai registrato in Messico. Nonostante ciò, la siccità ha colpito le regioni settentrionali e centrali del Messico, interessando al suo apice fino all’85% del Paese e creando una crisi idrica per le colture e i bacini idrici. Si sono registrate gravi carenze idriche nei Caraibi e deficit di precipitazioni superiori al 40% in alcune zone del Sud America meridionale, con conseguenti perdite agricole e rischio di incendi boschivi.

Ritiro dei ghiacciai

I ghiacciai andini costituiscono una riserva idrica fondamentale per circa 90 milioni di persone, fornendo acqua dolce per il consumo domestico, la produzione di energia idroelettrica, l’agricoltura e l’industria. Recenti dati globali sul bilancio di massa dei ghiacciai mostrano un’accelerazione delle perdite nelle Ande meridionali ad alta montagna, così come nei ghiacciai tropicali delle regioni a bassa latitudine come Colombia ed Ecuador.

La convergenza tra l’accelerazione della perdita di ghiaccio, l’aumento della domanda idrica e la limitata capacità di adattamento, in particolare tra le comunità rurali andine, rende il futuro della riserva idrica andina una delle sfide più urgenti per la sicurezza idrica in America Latina.

Oceano

L’America Latina rappresenta l’8,8% delle coste mondiali. L’acidificazione e il riscaldamento degli oceani, combinati con la deossigenazione, stanno influenzando gli ecosistemi marini e le barriere coralline, danneggiando la pesca e le economie locali. Nel 2025, il pH superficiale degli oceani ha continuato a diminuire (acidificazione), raggiungendo un minimo storico in ampie zone dell’Atlantico e del Pacifico adiacenti alla regione.

Ondate di calore marine estreme si sono verificate nel Golfo del Messico e nel Mar dei Caraibi, nonché nell’area oceanica adiacente al Cile. Lungo le coste affacciate sull’Atlantico, i tassi di innalzamento del livello del mare stanno superando la media globale in alcune zone dell’Atlantico tropicale e dei Caraibi.