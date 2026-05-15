Clima, El Niño è ormai alle porte: potrebbe competere con i più intensi della storia

È in atto un cambiamento nei pattern meteorologici globali con El Niño che probabilmente prenderà forma a breve, un fenomeno che può deviare le tempeste, influenzare la prossima stagione degli uragani e giocare un ruolo significativo nel clima del prossimo inverno. Gli esperti di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, affermano che El Niño dovrebbe svilupparsi all’inizio dell’estate e potrebbe raggiungere lo status di “Super El Niño” già a ottobre o novembre. Più avanti nel 2026 o all’inizio del 2027, potrebbe competere con alcuni dei più forti della storia.

Cos’è El Niño?

“El Niño non è una tempesta. Non ti colpisce direttamente. È un ciclo che contribuisce, come molti altri fattori, a produrre cambiamenti meteorologici e talvolta eventi estremi”, ha spiegato Paul Pastelok, meteorologo senior di AccuWeather.

L’El Niño in arrivo sarà il terzo negli ultimi 10 anni e può essere ricondotto all’Oceano Pacifico orientale, vicino all’equatore. Quando la temperatura dell’acqua oceanica in quest’area è di almeno 0,5°C superiore alle medie a lungo termine, viene dichiarato El Niño. Questo è l’opposto di La Niña, quando le acque in questa regione sono più fredde. Per diventare un Super El Niño, l’acqua deve riscaldarsi di almeno 2°C al di sopra della norma, cosa che è accaduta solo cinque volte dal 1950.

Questo cambiamento su larga scala ha importanti implicazioni per i pattern meteorologici in tutto il mondo, motivo per cui i meteorologi stanno monitorando attentamente la situazione. “Sebbene alcuni impatti possano manifestarsi più avanti quest’anno, gli effetti meteorologici globali più significativi si verificheranno probabilmente all’inizio del prossimo anno“, ha affermato Pastelok.

Cosa significa El Niño per gli Stati Uniti quest’estate

“Negli Stati Uniti, un fenomeno El Niño porta in genere più pioggia nel Midwest e in alcune zone dell’Ovest durante l’estate“, ha dichiarato Chad Merrill, meteorologo senior di AccuWeather. “Probabilmente produrrà lunghi periodi di tempo asciutto dalla costa del Golfo alla costa orientale, ma intervallati da alcune zone con forti piogge“.

Si prevede che gli impatti si intensificheranno con l’arrivo dell’inverno e saranno i fattori principali che i meteorologi di AccuWeather analizzeranno per le previsioni a lungo termine fino all’inizio del 2027. “Gli Stati Uniti potrebbero assistere a una traiettoria delle tempeste meridionali più attiva quest’inverno, con condizioni più umide in alcune zone degli stati meridionali, condizioni più calde in alcune parti degli Stati settentrionali e un aumento del rischio di eventi meteorologici estremi”, ha affermato Pastelok.

El Niño e uragani

Uno degli impatti più significativi quest’anno sarà il numero di tempeste tropicali e uragani. Nell’Oceano Pacifico, l’abbondanza di acqua calda potrebbe intensificare le tempeste, aumentando il numero di tempeste tropicali e uragani e incrementando il rischio di impatti su California, Hawaii e Messico.

Nel frattempo, nell’Oceano Atlantico, El Niño favorisce venti dirompenti che possono limitare il numero di tempeste, soprattutto rispetto agli anni recenti. “Sebbene El Niño possa ridurre il numero totale di tempeste, non interromperà la stagione degli uragani atlantici“, ha affermato DaSilva, aggiungendo che gli Stati Uniti probabilmente subiranno comunque da tre a cinque impatti diretti da tempeste tropicali e/o uragani quest’anno. La stagione degli uragani atlantici inizia l’1 giugno e gli impatti di El Niño aumentano con il progredire della stagione.